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Formula 1 / Son dakika

Renault radyatör sorununun çözüldüğüne inanıyor

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Renault radyatör sorununun çözüldüğüne inanıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Tem 2020 17:52

Renault sürücüleri Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo, 2020 Formula 1 sezonunun ilk iki yarışında yaşanan radyatör sorunlarının çözüldüğünden eminler.

Ricciardo, Red Bull Ring'deki açılış yarışında bir soğutma problemi ile yarış dışı kaldı ve ardından geçen hafta Ocon, yine aynı problemin bir sonucu olarak Steiermark Grand Prix'sine erken veda etti.

İkinci yarıştan sonra konuşan Renault direktörü Marcin Budkowski, sorunun "radyatördeki bir kaynakla" ilgili olduğunu ve bu hafta sonu Macaristan GP'sinin öncesinde düzeltmeyi amaçladıklarını söylemişti.

Motorsport.com'a konuşan Ocon şunları söyledi: "Motor sporlarında sıfır risk diye bir şey yok ama sorunu bildiğimizi ve çözdüğümüzü düşünüyoruz. Umarım tekrar olmaz."

"Tabii ki, sahip olmak istemediğimiz bir şey, aynı sorun iki kez oldu ama evet, şimdi fırsatlarımızdan en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor."

Ricciardo, "Artık istemediğimiz iki sorundan sonra her şeyin çok daha umut verici göründüğü söylendi." dedi.

Ricciardo, bu yılki Renault RS20'nin geçen yılki araca kıyasla daha iyi bir araç olduğunu dile getirdi. Özellikle arka taraftaki gelişimi övdü.

"Çok fazla detaya girmeme gerek olduğunu düşünmüyorum, ancak açıklamak için söylemek istiyorum ve bir bilgi de vermiyorum, ancak gücü verdiğiniz anda ortaya çıkıyor. Aslında daha rahat tam gaz verebiliyorsunuz."

"Formula 1 araçları çok fazla yol tutuşuna sahip ve izleyenler muhtemelen virajlardan tam gaz, çok rahat çıktığımızı düşünüyorlar ancak o noktaya gelmek için çok fazla hissetmeli, çok zaman geçirmiş olmalısınız."

"Yol tutuşu ve bunun gibi şeyleri hissediyorsunuz. Tam gaza ulaşana kadar birkaç saniye geçiyordu, ancak artık bu süreyi azalttık. Çünkü artık araçta daha fazla yere basma gücüne ve daha fazla yol tutuşa sahibiz."

"Sanırım gaza bastığımızda arka taraf yere doğru basıyor, bunu hissediyoruz. Bu büyük şey, viraj çıkışları gelişti ve testte hissettiğim ilk şey buydu. Bu hâlâ hissettiğim bir şey ve bunun en büyük şey olduğunu düşünüyorum."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Alex Kalinauckas

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