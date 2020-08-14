Renault, Racing Point'in tüm puanlarını kaybetmesini istiyor

RP20 aracının arka fren soğutma kanallarında sportif kuralları delen ve bu sebeple markalar şampiyonasında 15 puanı silinen Racing Point, 400.000 Euro'luk para cezasına da çarptırılmıştı.

Ancak Racing Point, 2020 sezonunun geri kanalında fren soğutma kanallarını kullanmaya devam edecek çünkü FIA, takımın Mercedes'ten aldığı dizayn bilgisini öğrenememe gibi bir durumun olmadığına karar verdi.

Bu yaptırım sonucunda üç farklı taraf, cezayı FIA'nın Uluslararası Temyiz Mahkemesi'ne götürdü ve Renault ile Ferrari, Racing Point'in daha sert bir ceza alması gerektiğine inanıyor.

Renault takım patronu Cyril Abiteboul, Racing Point'in fren soğutma kanallarını kullandığı tüm yarışlarda aldığı puanların silinmesi gerektiğini söyledi.

"Bizim beklentimiz, daha öncesinde gördüğümüz cezalara benzer olarak sürekli bir ceza verilmesiydi."

"En yakın olanı ise geçen sene Suzuka sonrasında bize verilen cezaydı, sportif kuralları deldiğimiz göz önüne alındığında, ki teknik kuralları değil, yarıştan ihraç edildik ve böylece tüm puanlarımızı kaybettik."

"Renault için bir indirim yapılmadı. Bu yüzden neden Racing Point'e bir indirim yapılması gerektiğini bilmiyorum."

"Protesto ettiğimiz tüm organizasyonlardaki puanların silinmesi gerekiyor."

Renault, son dört yarış boyunca Racing Point'in araçlarını protesto etti, protesto etmedikleri tek yarış ise Avusturya'da yapılan sezonun açılış yarışı oldu. Racing Point bu yarışta sekiz puan kazanmayı başardı.

Geçen haftaki 70. Yıl Dönümü Grand Prix'sinde FIA'nın aldığı karardan sonra bile Renault'nun Racing Point'i protesto etmesi, takımın kınama almasına neden oldu.

Bu durumun Temyiz mahkemesi kararını verene kadar Racing Point'in fren soğutma kanallarını kullandığı her yarışta devam etmesi bekleniyor.

Abiteboul şunları söyledi: "Her yarış sonrasında Otmar [Szafnauer] hakemler tarafından çağırılacak, fren soğutma kanallarının benzer olduğu ve değişmediği onlara söylenecek ve tekrardan kınama alacak."

"Araçlarının kınama alacağı tahminen 10 yarış olmasını bekliyoruz. Biraz garip olan bir durum."

"Aynı zamanda bu konu hakkında biraz daha net olmalarını istiyoruz, tabii ki de sezonun kalanından sınırlandırmalarını söylemiyoruz."

"Ancak taraftarlara, halka olan iletişim konusunda, bir aracın hâlâ nasıl kurallara aykırı olduğunu ve kınama aldığını, ancak şampiyonanın bir parçası olmasının normal olduğunu ve puan almalarının mümkün olduğunu nasıl anlatırlar bilmiyorum, bizce biraz garip bir durum."

"Bu konuda da mümkünse biraz bilgi talep ediyoruz."

Ancak Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, temyiz mahkemesine giderek takımın bu kararı tersine döndürebileceğine inandığını söyledi.

"Kararı temyize götürmemizin sebebi hakemlerin sorguda bulduklarının temelinden ortaya çıktı ve sorgular gayet net, bizim el altından bir iş yapmadığımızı veya yalancı olmadığımızı ortaya koyuyor."

"Her iki fren soğutma kanalımızın ve aracımızın kalan kısmının denetlenmesi sürecinde FIA'ya karşı tamamıyla şeffaf ve açık olduk."

"Bu kuralı böyle kabul ettiler, özellikle fren soğutma kanallarının listelenmemiş parçalardan listelenmiş parçalar arasına alınmasının belirsiz ve açık olmadığı ortada."

"Durum böyle olduğu için bize belirsiz ve açık olmayan bir kural nedeniyle verilen cezanın biraz sert olduğunu düşünüyoruz."

"Bu yüzden de temyize gittik ve temyizdeki davayı kazanacağımızdan gayet eminiz."