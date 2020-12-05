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Formula 1 / Son dakika

Renault: "Racing Point'in Alonso'nun testine karşı çıkması ironik"

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Renault: "Racing Point'in Alonso'nun testine karşı çıkması ironik"
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Renault Formula 1 patronu Cyril Abiteboul FIA’nın Fernando Alonso’nun Abu Dhabi’de test yapmasına izin vermesini savunarak Racing Point’in eleştirilerini ironik bulduğunu söyledi.

Renault başarılı bir şekilde FIA kanadında lobicilik yaparak Alonso’nun normalde sadece genç sürücüler için tasarlanan teste girmesini sağladı.

Test ilk duyurulduğunda kurallara göre yer alacak sürücülerin; Uluslararası A Lisans sahibi olması ve FIA’dan onay almadığı sürece kariyeri boyunca en fazla 2 F1 Dünya Şampiyonası yarışına katılmış olması gerekiyordu.

Fakat FIA, sonradan Alonso’nun da yer almasına izin verince Red Bull için Sebastien Buemi ve Alfa Romeo için Robert Kubica’ya da yeşil ışık yakılmış oldu.

Bu karar ise özellikle Racing Point, McLaren ve Ferrari olmak üzere rakipleri sinirlendirdi. Şu anda Ferrari Carlos Sainz’in de teste dahil olması için çalışırken diğer 2 takım test için başvurular açıldığında kurallara uyan istedikleri bir aday olmadığı için teste başvurmamıştı.

Fakat sinirli olmasına rağmen Racing Point patronu Otmar Szafnauer Cuma günü diplomatik bir yaklaşımla konuyu ele aldı.

“Kuralları anlamam gerek. Fernando’nun teste dahil edilmesine şaşırdım, o yüzden FIA’yla bu görüşmeyi yapmamız gerek. Bence kurallar gayet açık - bu bir genç sürücü testi ve yaklaşık 40’larındaki ya da 40’larındaki, 2 kez dünya şampiyonu birisi bana göre genç bir sürücü değil. ”

“İlk olarak kuralların ne olduğunu anlamam gerekiyor sonrasındaysa ne yapacağımıza bakacağız.”

Szafnauer’in yorumları sorulduğunda ise Cyril Abiteboul konuyu FIA’yla görüşmeleri gerektiğini söyledi.

Cyril: “Genç sürücüler ve FIA’nın izin vereceği herhangi birinin girebileceğine işaret ediliyor. Ve bunu yapmak tamamen FIA’nın hakkı.”

“Yani Otmar FIA’ya karşı bir iddiada bulunmak istiyorsa, ki bu fazlasıyla ironik olur, illegal bir araçları olduğunu bildiğimizi aklında tutmalı. ”

“Bunu geride bırakmayı kabul ettik. Ama şimdi FIA’ye saldırıda bulunmaya girişiyorsa bunu gayet ironik bulurum.”

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Takımlar kış testlerine daha çok katkıda bulunmasını sağlayacağı için Alonso’nun test edilmesiyle Renault’nun sportif avantaj elde edecek olmasından mutsuz. Abiteboul ise Enstone merkezli takımın kazancını saklamaya ihtiyaç duymuyor.

Cyril: “Neden gerekli? Yani açık konuşacağım. Gerekli olan, takıma gelecek sene üstüne kurabilmesi için en iyi platformu sağlamak.”

“Burada kimse tam performans haricinde bir şey için bulunmuyor ve takımlar burada performans için bulunmadıklarında bunu reklam için yapıyorlar ve bunu reklam için yaptıklarındaysa bu konuda birçok eleştiriye maruz kalıyorlar.”

“Tabii ki Fernando’yla bunu reklam amacıyla yapmıyoruz, bunu spor için, kendi rekabetçiliğimiz için yapıyoruz. Ve tekrar ediyorum, her katılımcının amacı da bu.”

“Yani açık sözlü olduk, FIA’ya karşı şeffaf olduk, F1’de ne yaptığımızla ilgili şeffaf olduk.”

Takımların Abu Dhabi’deki testi geliştirme parçaları için kullanması yasak.

Cyril: “Yapabileceklerimizin sınırı da yok zaten. Doğrusu halen Fernando’nun eski formuna geri dönmesi ve kendini alıştırması için sürecin bir parçası.”

“2 yıl önceki aracın sürüşünde inanılmazdı ve bunu 4 gün yapabildik. Bunu 1 gün daha yapabilecek. Bu özellikle gelecek sene açısından önemli, kış testlerinde 2 sürücü arasında bölüştürecek sadece 3 günümüz olacak.”

“Herkes için aynı olduğunu biliyorum. Ama yine, bunu isteme sebebimiz de bu. FIA talebimizi beklemek için zaman verdi ve izin verdi, ama bu genel olarak Fernando özelinde, aracın gelişimi değil.”

Abiteboul FIA’nın bu kararı vermesinde Renault’nun genç sürücüleri desteklemede iyi bir geçmişinin olmasının etkili olduğunu söyledi ve Abu Dhabi’deki testte Fransız üreticinin diğer aracını genç pilot Guanyu Zhou kullanacak.

“Bence genç sürücüler için çok şey yapmamakla suçlanamayız. Bence birçok üretici bizim genç sürücüler için yaptığımız yatırımın yarısını yapmamıştır, Akademi sürücülerimizi finansal olarak destekliyoruz ve diğer etkinliklerimizle de; Formula Renault Eurocup’a 50 yıldır yatırım yapıyoruz.”

“Bugün F1’deki sürücülerin %50’sinden fazlası Formula Renault Eurocup’tan geçmiş. Yani tekrar söylüyorum, genç sürücülere yatırım yapmamakla suçlanamayız.”

“Ama evet, bu sefer gelecek sezonu düşündüğümüz için, Daniel’la (Ricciardo) güzel geçen ilişkimizi geride bırakarak kendimizi Fernando’yla yeni bir ilişkiye yönlendirmemiz gerektiği için FIA’nın tamamen hakkı olan izin için talepte bulunduk ve onlar da izin verdi.”

“Yani durum bu ve insanların basitçe bunu kabullenmesi gerekiyor.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Fernando Alonso
Takımlar Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

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