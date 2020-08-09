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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Son dakika

Renault, Racing Point'i yine protesto etti ancak bunu geri çekti

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Renault, Racing Point'i yine protesto etti ancak bunu geri çekti
Ekleyen:
9 Ağu 2020 17:05

Renault F1 takımı, 70. Yıl Dönümü GP'nin ardından bir kez daha Racing Point takımını protesto etti ancak daha sonrasında bunu geri çekti.

Renault takımı, sezonun ikinci yarışı Steiermark GP'den bu yana her yarış sonrası Racing Point'i fren kanalı tasarımlarının kendisine ait olmadığı gerekçesiyle protesto ediyor.

FIA, sonunda 70. Yıl Dönümü GP öncesinde incelemeyi tamamladı ve Racing Point'in arka fren kanalı tasarımlarının, Mercedes tasarımlarından faydalanılarak yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda ilk protestonun yapıldığı Steiermark GP için Racing Point'e 15 puan silme ve 400.000 Euro para cezası verildi.

Takım aynı fren kanallarını sonraki yarışlarda da kullanmıştı ve o yarışlar için sadece kınama cezası verildi.

Racing Point, aynı tasarımı bugünkü yarışta da kullandı ve Renault, yarışın ardından bir kez daha Racing Point'i protesto etti.

Ancak FIA, Renault'dan önce zaten Racing Point'ten bir temsilciyi kurallara aykırı fren kanallarını kullandıkları gerekçesiyle görüşmeye çağırmıştı.

Bunun üzerine Renault'nun protestosunu geri çekmesine izin verildi ve protesto yapma ücreti geri ödendi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Takımlar Renault F1 Team , Renault Sport , Racing Point
Editör Abdullah Çelik

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