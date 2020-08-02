Renault, Racing Point'i üçüncü kez protesto etti!

Renault, Steiermark Grand Prix'sinin ardından Racing Point RP20'nin 2019'da şampiyon olan Mercedes W10'a benzerliğini protesto etmişti. Sonrasınca Macaristan GP'de de bir başka protesto daha yapıldı.

Racing Point şimdiye kadar RP20'nin geçen yılki Mercedes konseptine dayanarak tasarlandığını kabul etse de, yönetmelikler dahilinde hareket ettiklerini iddia etti.

Renault, Racing Point araçlarının fren kanallarının Mercedes'in 2019 aracında kullandığı tasarıma çok benzediğini ve hatta aynı olduğunu iddia ediyor. Bu parçalar 2020 F1 kurallarına göre her takım tarafından tasarlanmak ve üretilmek zorunda.

FIA şimdi konuyla ilgili tam bir soruşturma yürütüyor ancak bu hafta sonu Britanya GP'den önce herhangi bir duruşma olmadığı için karar da alınamadı.

Renault, Silverstone'daki yarıştan yaklaşık iki saat sonra Racing Point'i arka arkaya üçüncü kez protesto ettiklerini doğruladılar.

Renault ve Racing Point temsilcileri, saat 17:30'da Silverstone hakemlerine rapor verecekler.

Ancak devam eden soruşturma dikkate alındığında bu toplantı sadece bir formalite olacak.