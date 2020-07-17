Renault: "Racing Point protestosunu, F1'in geleceği için yaptık"

Renault, geçen hafta yapılan Steiermark Grand Prix'si sonrasında, 2019'da çifte şampiyonluk kazanan Mercedes W10'a olan benzerlikleri sebebiyle Racing Point'in aracını protesto etti.

Racing Point tarafından yapılan açıklamada ise, bu seneki aracının dizaynında, geçen seneki Mercedes aracının dizaynından ilham alındığı, ancak bu durumun kurallara uygun olduğu söylendi.

Yapılan protesto, Racing Point aracının fren soğutma kanalı üzerine yoğunlaşsa da, Renault direktörü Marcin Budkowski alınacak kararın, gelecekte takımlar arasında yapılacak olan işbirliği konusunda büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Budkowski açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bizim için, bu sezonda neye izin verilip verilmediğini anlamak çok önemli, protesto yaptığımız durum için ise, sezonun kalanında, gelecek sezonda neler olduğu önemli, ancak aynı zamanda Formula 1'in gelecekte ne istediğini görmek için de önemli bir karar olacak."

"Bizim istediğimiz model ne? İstediğimiz model, 10 takımın bağımsız bir şekilde yarıştığı, özellikle daha eşitlikçi bir spor yaratmak için, bütçenin daha eşitlikçi bir şekilde dağıtıldığı, tüm takımların daha eşit bir harcama yapması için getirilen bir bütçe sınırı üzerine yapılan bir model mi?"

"2022 kuralları ile beraber daha iyi bir fırsata sahibiz, teknik kurallar sayesinde araçlar birbirlerini takip edebilecekler, geçiş yapabilecekler ve böylece daha iyi bir yarış ortamına sahip olabileceğiz."

"Sporun, 10 takım ile beraber eşit ortamda yarışması konusunda iyi bir fırsatı var ve bizim için, takımlar arasında olan bilgi alışverişinin düzeyi çok büyük bir önem taşıyor."

"Başka bir takımdan parçalar veya dizaynlar almak ve kendi aracınızda kullanmak geçerli mi değil mi? Çünkü F1'in geleceği için doğru olan modelin bu olduğunu düşünmüyoruz."

"Bu, protestonun ötesinde, yarışın ötesinde bir durum. Daha çok F1'in geleceği ile ilgili istediğimiz model için bu protestoyu yaptık."

Cuma günü yaptığı açıklamada F1'in, Racing Point'in modeline izin vererek "kopyalama şampiyonası" olacak olmasını riske ettiğini söyleyen McLaren takım patronu Andreas Seidl, Budkowski'nin görüşlerine katıldığını söyledi.

Budkowski ise, yaptıkları protesto konusunda, FIA'nın yaptıkları konusunda kendine güvendiğini söyledi. Konu hakkındaki sonucun ise Britanya Grand Prix'si öncesinde verilmesi bekleniyor.

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, FIA'nın konu hakkında yaptığı sürece tamamıyla güven duyduğunu ve verilen kararın, neye izin verilip verilmediği konusunda ortaya çıkan herhangi bir kuşkuyu ortadan kaldıracağına inandığını söyledi.

Szafnauer "Bence tüm bu süreç kurşun geçirmez. Biz, bizden istenen tüm kanıtları kendilerine sağlayacağız."

"Bence alınan karar kurşun geçirmez olacak, ki bu da gayet iyi bir şey, çünkü kameranın görmediği pek çok şey bulunmakta, örnek vermek gerekirse bir fren kanalının, tamamen kendimizin dizayn ettiği ve geliştirdiği iç yüzeyi gibi."

"FIA olarak iki parçayı karşılaştırdıklarında, fren soğutma kanallarının kendine özgü olduklarını ve bizim tarafımızdan dizayn edildiğini görecekler."