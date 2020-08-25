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Formula 1 / Son dakika

Renault, Racing Point itirazını geri çekti!

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Renault, Racing Point itirazını geri çekti!
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Renault F1 takımı, Racing Point ile ilgili verilen karara yapmış olduğu itirazı geri çektiğini açıkladı.

Steiermark GP'de Racing Point'i fren kanalları nedeniyle protesto eden Renault, inceleme sonucunda verilen kararı temyize götürmüştü.

Renault'nun Racing Point ile ilgili yaptığı protesto sonucunda yapılan incelemede, Racing Point'in arka fren kanallarının Mercedes'e ait bir tasarım olduğu belirtilmişti. Bunun sonucunda Racing Point'e 15 puan silme cezası ve 400 bin Euro para cezası verildi.

Bu kararın ardından birçok takım kararı temyize götüreceğini açıklasa da sonunda Ferrari ve Renault takımları itiraza gittiler. Ancak bugün yapılan açıklamada Renault, itirazı geri çektiğini duyurdu.

Renault tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Renault DP World F1 Team, hakemlerin BWT Racing Point Formula 1 takımının fren kanallarıyla ilgili vermiş olduğu kararı temyize götürme kararını geri çekme talebini açıklıyor."

"Verilen kararlar sonrasında, bahsi geçen konular Formula 1'in bugünü ve geleceği açısından önemliydi ancak FIA, Renault DP World F1 takımı ve Formula 1 hissedarları arasında geçen yoğun ve yapıcı görüşmelerin ardından sporun orijinalliğinin 2021 sezonunda sportif ve teknik kurallarla korunması konusunda somut adımlar atıldı. Üretici olmanın gereksinimleri açık bir şekilde belirtilecek."

"Yeni Concorde Anlaşması ile bu stratejik hedefe ulaşmak önceliğimizdi. Sezon başında yaşanan tartışmalar artık geride kaldı. Artık bu eşsiz ve yoğun sezonun kalanına odaklanmamız lazım."

Renault, temyiz başvurusunu geri çekme kararı alsa da Ferrari'nin yaklaşımında şimdilik bir değişiklik olmadığı tahmin ediliyor.

İtalyan ekibi, işbirliklerinde ne kadar ileriye gidilebileceğini öğrenmek için bu başvuruda bulunmuştu. Ferrari'ye istediği cevaplar verilmezse, Temyiz Mahkemesi kararını sürdürmesi bekleniyor.

Ancak FIA, bu tür işbirliklerinde sınırın nerede olduğu, neye izin verilip neye verilmediği konusunda sağlam bir açıklama yaparsa, o zaman Ferrari de Renault gibi itirazını geri çekebilir.

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Editör Abdullah Çelik

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