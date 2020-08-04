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Formula 1 / Son dakika

Renault-Racing Point davası çarşamba günü görülebilir

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Renault-Racing Point davası çarşamba günü görülebilir
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Ağu 2020 16:35

AFP'ye göre Renault ile Racing Point arasındaki dava çarşamba günü görülecek.

Son üç yarışın hepsinin ardından Renault, Racing Point aracının fren kanallarını protesto etti ve takımın, bu çözümü Mercedes'ten aldığını iddia etti. 2020'ye kadar takımlar bu tasarımları başka üreticilerden alabiliyordu fakat 2020'de bunun yapılması yasaklandı.

FIA, Renault'nun üç protestosunu da kabul etti. Ancak konu detaylıca incelendiği için nihai karar henüz verilmedi.

AFP'ye göre, Racing Point aracının yasallığı Çarşamba günü ele alınacak. Ancak bu, FIA tarafından nihai kararın çarşamba günü verileceği anlamına gelmiyor.

Davanın sonuçları Silverstone'daki ikinci yarıştan sonra ilan edilebilir.

Öte yandan Auto Motor und Sport'a göre Racing Point'e yönelik yapılan protestolarda, eski Racing Point çalışanlarının etkisi büyüktü.

Habere göre Racing Point'in fren kanalına odaklanma fikri, Racing Point'in birkaç eski çalışanı tarafından Renault patronlarına söylendi.

Bu kış açıklanmasa bile bazı isimler Racing Point'ten Enstone'a geçtiler ve yeni takımlarının patronlarını harekete geçme konusunda cesaretlendirdiler.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team , Racing Point
Editör Александр Кабановский

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