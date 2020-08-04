Renault-Racing Point davası çarşamba günü görülebilir

Son üç yarışın hepsinin ardından Renault, Racing Point aracının fren kanallarını protesto etti ve takımın, bu çözümü Mercedes'ten aldığını iddia etti. 2020'ye kadar takımlar bu tasarımları başka üreticilerden alabiliyordu fakat 2020'de bunun yapılması yasaklandı.

FIA, Renault'nun üç protestosunu da kabul etti. Ancak konu detaylıca incelendiği için nihai karar henüz verilmedi.

AFP'ye göre, Racing Point aracının yasallığı Çarşamba günü ele alınacak. Ancak bu, FIA tarafından nihai kararın çarşamba günü verileceği anlamına gelmiyor.

Davanın sonuçları Silverstone'daki ikinci yarıştan sonra ilan edilebilir.