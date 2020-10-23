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Formula 1 / Portekiz GP / Son dakika

Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı

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Renault, prototip lastikleri karıştırdığı için uyarı aldı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Renault F1 takımı, Pirelli'nin Portekiz'e getirdiği ve Daniel Ricciardo için ayrılan prototip lastikleri karıştırdığı için FIA'dan uyarı aldı.

Bugün gerçekleştirilen ikinci antrenman seansının ilk 30 dakikasında takımlar ve pilotlar, Pirelli'nin prototip lastiklerini denemek zorundaydı.

Her takımın bir pilotu tek bir set ile uzun sürüş yaparken, diğer pilota 2 set test lastiği verildi. Bunlardan birisi temel oluşturacak lastikler, diğeri ise yeni yapıya sahip lastiklerdi. Renault'da iki set kullanacak pilot Ricciardo'ydu. 

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Renault pit ekibi, Ricciardo için ayrılan iki setin sol ön lastiklerini karıştırdı. Yani Ricciardo'nun sürüşlerinde set içerisinde yer alan 3 lastik aynı türken bir lastik farklı oldu. Bu karışıklık FIA'nın sistemine kaydedildi ve hakemlere bildirildi çünkü takımların lastikleri karıştırmasına izin verilmiyor.

Renault hatasını kabul etti ve gelişim lastikleriyle herhangi bir avantaj sağlamadığı için ceza almadan kurtuldu.

Kötü haber ise, hem takım hem de Pirelli iki set karıştırıldığı için o lastiklerden önemli veriler elde edememiş oldular.

 

Pirelli'nin F1 Patronu Mario Isola, hata yapmanın kolay olduğunu çünkü gelişim lastiklerinde renk kodu olmadığını söyledi.

Isola, "Ne yazık ki, yaptıkları hata bizim için pek faydalı olmadı. Renault'ya hangi setleri verdiğimizi biliyoruz. Onları analizlerimizden çıkarmamız gerekecek."

"Bu tür şeyler olabilir çünkü prototipler yanlarında bir şey yazılı olmadan siyah oluyor. Yarış lastiklerinde farklı renkler oluyor ve onları hemen ayırt edebiliyorsunuz."

"Prototip lastiklerin yanaklarında sadece set sayısı yazıyor, renk yer almıyor. Bu yüzden olabilecek bir hataydı. İki set karıştırıldığı için onlardan bir çıkarım yapmak zor olacak ancak durum bu." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar Renault F1 Team
Editör Adam Cooper

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