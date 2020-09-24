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Formula 1 / Son dakika

Renault "potansiyel" müşteri takımlarıyla görüşme halinde

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Renault "potansiyel" müşteri takımlarıyla görüşme halinde
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, Editör

Renault'dan Cyril Abiteboul, motor tedariği konusunda potansiyel F1 müşteri ekipleriyle görüşme halinde olduklarını doğruladı.

Renault gelecek yıl Alpine haline gelecek ve McLaren'ın Mercedes motoruna geçmesinden ötürü sadece fabrika takımına motor sağlayacak.

Renault ismi artık sadece bir motor tedarikçisi olarak kalacak. Fabrika takımının adı ise Alpine olacak.

Haas'ın Renault motoruna geçeceği yönünde son haftalarda bazı söylentiler ortaya çıktı.

Konu hakkında konuşan Renault'dan Cyril Abiteboul "potansiyel müşterilerle" görüştüklerini belirtti.

Auto Motor und Sport'a konuşan Abiteboul, "Formula 1 sürprizlerle dolu."

"Gelecekte olmak istediğimiz yerle ilgili çok iyi bir plana sahibiz. Belki de McLaren ile Daniel Ricciardo'nun bizimle çalışırken kaçırdıkları şey buydu."

"Artık grubumuzun Formula 1 için net bir taahhüttü olduğuna göre, insanların yeniden bizimle konuşmaya ilgi gösterdiğini hissediyorum. İstikrar, potansiyel partnerleri bize çekiyor." dedi.

Abiteboul pilotlarıyla ilgili de konuştu.

Abiteboul, "Daniel çok güçlü bir sürücü. Bu yıl daha da güçlendi çünkü aracı daha iyi biliyor ve mühendislerle işbirliği çok daha iyi."

"Esteban bir yıl aradan sonra yavaş yavaş geri dönüyor. Daniel'den göründüğü kadar uzak değil. Tamam, Mugello'da bir hata yaptı ama bu agresifliğini ve daha fazlasını istediğini gösteriyor."

"Ayrıca Fernando ile çalışmaya da hazırız. Önümüzdeki yıl aracımızın daha da iyi olacağını ve kaydettiğimiz ilerlemenin, Fernando'nun içindeki yarış ruhunu ortaya çıkaracağını düşünüyorum."

“Kesinlikle geliştirmemiz gereken yer uygulama. Fernando'nun hata yapmadığını biliyoruz, bu yüzden mazeretimiz olmayacak.” dedi.

Abiteboul, "parti modu" sonrası tabloyla ilgili şöyle dedi: "Güç düzeni hâlâ aynı. Aslında sadece bir fark var ve bu, ilk tur ve yeniden başlangıçtan sonraki turlar. Farklar artık çok büyük değil."

 
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Editör Kemal Şengül

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