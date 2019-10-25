Renault: "Pilotlara yardımcı olan fren sistemi, geçen sezon da vardı"

Renault, Japonya GP sonrasında yapılan protesto nedeniyle gerçekleştirilen incelemede pilotlarının diskalifiye edilmesi sonucuyla karşılaştı.

Renault'nun kullandığı sistem mevcut kurallara göre teknik açıdan uygun görülse de, sportif kurallar açısından pilotlara yardımcı olduğu gerekçesiyle diskalifiye cezası verildi.

Bir süredir bu sistemi kullandıklarını söyleyen takım patronu Cyril Abiteboul, "Başka bir takım bu sistemle alakalı soru sormaya karar verdi."

"Normalde bu konunun FIA'ya teknik direktif sorunu olarak sorulması ya da bizimle görüşülmesi gerekirdi. Yarıştan sonra, hakemler aracılığıyla bunu yapmamalılardı. Öyle olsaydı değiştirme şansımız olurdu."

"Suzuka'dan önce bu konuyla alakalı bir görüşme ya da sistemimizin yasallığıyla alakalı bir söylenti çıkmadı."

"Bu konuyla alakalı FIA'ya yanaşmadık çünkü incelemenin de gösterdiği üzere biz sistemimizin yasallığından emindik. Teknik açıdan sistem yasaldı." dedi.

Abiteboul, sistemin pilotların sürüşüne yardımcı olduğunu kabul etti ancak enerji geri dönüşüm sisteminin çalışma şekli gibi birçok şeyin pilotlara yardımcı olduğuna dikkat çekti.

Abiteboul, "Bir noktada kurallarda subjektiflik olduğunu kabul etmeniz gerekir."

"Bu sistemi yıllardır kullandığımız için, son yaşananlara kadar herhangi bir sorun olacağını hiç düşünmemiştik." dedi.

Renault'nun tam olarak ne zamandır bu sistemi kullandığının sorulması üzerine Abiteboul, "Detaylara inmek istemiyorum ancak bu sene kullanmaya başlamadık. Öncesinde de vardı."

"Bunun pilotlara yardımcı olduğu gerçeğini inkar etmiyoruz. Aracı daha hızlı hale getirmiyor sadece pilotların iş yükünü azaltıyor."

"Pilota ne kadar yardımcı olduğu, kabul edilip edilmeyeceği konusunda subjektif değerlendirme olacaktı. Bana göre bu sonuç takım için acımasızca. Pilotlar için de aynı şekilde çünkü onların tam olarak ne yaptıkları tam olarak anlaşılmıyor."

"Onların yaptıklarına, gösterdikleri performansa gölge düşüren bir şey bu. Bu hafta sonu, fren sisteminin olup olmamasından bağımsız bir şekilde, ne kadar rekabetçi olduğumuzu göreceksiniz." dedi.