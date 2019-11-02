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Formula 1 / Son dakika

Renault, Pat Fry ile anlaşabilir

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Renault, Pat Fry ile anlaşabilir
2 Kas 2019 18:17

Son çıkan söylentilere göre Renault, McLaren'dan ayrılan Pat Fry ile anlaşmaya yakın.

Renault, hafta sonu öncesinde teknik departmanda bazı değişiklikler olduğunu açıkladı ve bu değişiklik kapsamında Dirk de Beer, aerodinami bölümünün başına geçti.

Amerika padokunda Renault'nun teknik departmanı hakkında pek çok söylenti dolaşıyor ve son iddialara göre Fransız ekibe katılacak bir diğer isim Pat Fry olacak.

Fry'ın oldukça başarılı bir kariyeri bulunuyor. 1987'de Benetton ile F1 kariyerine başlayan Fry, 1993'te McLaren'daki ilk dönemine kadar Martin Brundle'ın mühendisi olarak çalıştı. Fry, McLaren'daki ilk döneminde Mika Hakkinen ve David Coulthard'ın yarış mühendisi olarak da görev aldı. 

Fry, McLaren'daki oldukça uzun ilk döneminde ayrıca tek sayı ile biten yıllarda şef mühendis olarak çalıştı. McLaren, iki senede bir görev değişikliği yaptığı için Fry 2005, 2007 ve 2009'da araçtan sorumluydu.

McLaren'daki ilk döneminin ardından Fry, vekil teknik direktör ve yarış mühendisi olarak Ferrari'ye katıldı ve 2014'te oradan ayrıldı. Kısa süreliğine Manor'a geçen Fry, sonrasında eski takımı McLaren'a döndü.

Temmuz ayında takımdan ayrılan Fry'ın Williams'a geçeceği iddia edilmiş, ancak sonrasında bu söylentiler yalanlanmıştı.

Şimdilik İngiliz mühendisin Renault'da ne tür bir pozisyonda yer alacağı henüz bilinmiyor. Ancak teknik direktör Nick Chester ve takım yöneticisi Marcin Budkowski ile birlikte çalışması bekleniyor.

 

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