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Formula 1 / Son dakika

Renault: “Parti modu yasağı bir uzlaşma olacak”

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Renault: “Parti modu yasağı bir uzlaşma olacak”
Ekleyen:
, Editör

Renault motor departmanı teknik direktörü Remi Taffin, FIA’nın “parti modunu” yasaklamasından pek etkilenmediğini ve bunun tüm takımlar için bir uzlaşma olacağını söyledi.

Bu ayın başlarında FIA, Belçika Grand Prix’sinden itibaren takımların sıralama turları ve yarışta motor modu değiştirmelerini yasaklayacağını açıklamıştı.

Daha sonra İtalya GP’ye ertelenen bu değişiklik, sıralama turlarının son bölümünde kullanılan “parti modunun” artık kullanılamayacağı anlamına geliyor.

Bu yasağın en çok Mercedes’i etkilemesi bekleniyor, çünkü en iyi “parti moduna” Alman üreticinin sahip olduğu düşünülüyor. Ancak bu sadece Mercedes’i değil, tüm üreticileri etkileyecek.

Taffin, bu konuda büyük bir drama beklemese de bu yasağın sıralamalarda daha az, yarışta daha fazla güce sahip olacakları anlamına geldiğini söyledi.

Taffin, “Kağıt üzerinde bu, çok zor olmayacak. Sıralamalar ile yarış arasındaki oranları ayarlayacağız.”

“Şimdiye kadarki kurallar, sıralama ve yarışta farklı modlar kullanabileceğimizi söylüyordu ve her zamanki gibi kuralları optimize etmeye çalışıyoruz.”

“FIA, Monza’dan itibaren uygulanacak yeni bir direktif verdi ve buna uymaya, yeniden optimize olmaya çalışacağız.”

“Aynı işi yapacağız, ancak farklı bir çıktı olacak.”

“Sıralama turlarında daha az, yarışta daha fazla güce sahip olacağız, yani bu yeni bir uzlaşma olacak.”

“FIA’nın endişelerini anlıyoruz ve onların taleplerini yerine getirmek için onlarla beraber çalışacağız.” dedi.

 

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Editör Cem Özel

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