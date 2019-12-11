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Formula 1 / Son dakika

Renault: “Önceliğimiz 2021 yılına hazırlanmak”

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Renault: “Önceliğimiz 2021 yılına hazırlanmak”
11 Ara 2019 19:20

Renault patronu Cyril Abitebul, 2021’in kendileri için çok kritik bir yol olacağını düşünüyor.

Renault bu yıl ön grupla arasındaki farkı kapatmayı hedeflemesine rağmen bunu başaramadı.

Şampiyonada beşinci oldukları yılın ardından konuşan Cyril Abiteboul, sezonu değerlendirdi ve gelecek hakkında konuştu.

“Sezon uzundu ve bizim için iki bölümden oluşuyordu; ilk bölümde aracımız yeterince rekabetçi değildi. Kış aylarında iyi şekilde çalıştık, ancak istenen ilerlemeyi kaydetmeyi başaramadık. Direksiyon başında yeterince rahat hissetmeyen sürücülerin hataları, kazaları ve dayanıklılık sorunlarıyla pek çok fırsatı kaçırdık. Sonra motoru geliştirdik ve hızımızı artırdık, şimdi güç ünitemiz en iyilerinden biri. Montreal, Spa ve Monza'da motor gücünün önemli olduğu üç pistte de bunu kanıtladık. Şasi hakkında konuşursak, McLaren’da dahil olmak üzere tüm takımlar araçlarını değiştirdi ve biz yapmadık.”

“Formula ‪1'de‬ kazanmak istiyorsanız, en iyi yarışçılara en iyi şasiye ve en iyi motora ihtiyacınız var. Bu üç öğeye bakarsanız, en iyi yarışçılar sahiptik. Evet, hatalar yaptılar ve Daniel Ricardo'nun takımın ve araca alışması zaman aldı, ama şimdi başarımıza inanıyor. Sürücü tarafında sorunumuz olmadı. Motorda da her şey yolundaydı. Ama şasi bizi bitirdi.”

“Gelecek sezon bizim için çok önemli. 2021'de teknik düzenlemelerin değişeceğini biliyoruz, bu yüzden şimdi iyi bir araç oluşturmanız gerekiyor. İyi bir hazırlık yapmak ve mevcut araçla, 2021'e hazırlanmak arasında doğru dengeyi bulmak önemli, çünkü bu öncelikli bir görev. ”

Renault buna rağmen yeni sezon için Nico Hulkenberg’in yerine Esteban Ocon’u getirme kararı aldı.

“Daniel araç gelişimi konusunda bize yardımcı oldu ve Nico da kendini işe adamıştı, ancak yaz aylarında takımın sürücü kadrosuna karar vermemiz gerekiyordu. Esteban Ocon bizim için yeni bir enerji, yeni bir başlangıç. Nico ve Daniel mükemmel bir iş çıkardığı için bu sezon yaşadığımız zorlukları pilotlarımızla ilişkilendirmek istemiyorum.”

“Nico ve Esteban arasında seçim yaparken, kariyerleriyle ilgili dinamikleri temel aldık. Ocon iyi bir iş yapıyor ve Racing Point’te neler yapabileceğini gösterdi ancak bir yılı atlamak zorunda kaldı ve şimdi daha da motive. Daha başarılı olmak istiyor. Takıma yeni bir enerji getirecek.”

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