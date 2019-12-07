Renault, Ocon'dan etkilendi

Esteban Ocon, salı günü Abu Dhabi testiyle birlikte Formula 1'e döndü ve iki gün boyunca R.S.19'la sürüş gerçekleştirdi.

Ocon, sorunsuz 20 5tur atmayı başardı ve nispeten iyi de bir performans sergiledi.

Özellikle ortaya koyduğu çalışma, yeni takımı Renault'yu etkilemişe benziyor.

Konu hakkında konuşan Alan Permane, "Esteban'la birlikte yaptığınız bu test takım için çok iyi geçti. 205 tur atmayı başardık ve Esteban sorunsuz şekilde devam etti. Mükemmel zindeliği ve istikrarı göz önüne alındığında, düzenli şekilde yarışmadığına inanmak zordu."

"Geri bildirmeleri iyiydi ve hiç sorun yaşamadı. Bu, kışa hazır olduğumuz anlamına geliyor." dedi.

Ocon da testlerden mutlu ayrılmışa benziyor.

"Abu Dhabi'deki iki gün çok yoğundu. 2019'u iyi şekilde bitirmek iyi oldu. Özellikle ikinci gün çok şey yaptık."

"Faydalı olan pek çok şey üzerinde çalıştık. Her şeye yeniden alışmaya başladım ve her türlü koşulda daha rahat hissettim."

"Benim açımdan, netliğe kavuşan bazı önemli noktalar vardı ve ayrıca kış boyunca üzerinde çalışmamız gereken bazı alanları da görmüş olduk."

"Bu fırsat için Renault'ya çok teşekkür ederim. Yoğun bir sezonun ardından tüm takıma harika bir kış diliyorum ve kısa süre içerisinde tekrar onları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."