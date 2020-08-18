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Formula 1 / Son dakika

Renault: "Nerede kaybettiğimizi biliyoruz"

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Renault: "Nerede kaybettiğimizi biliyoruz"
Ekleyen:
, Editör
18 Ağu 2020 18:24

Renault'dan Cyril Abiteboul, İspanya GP sonrası tam olarak nerede kayıp yaşadıklarını bildiklerini söyledi.

Renault bu yıl şimdiye kadar yapılan altı yarışın beşinden puanla ayrıldı ve sadece son yarış olan İspanya'da puan alamadı.

Renault'dan Cyril Abiteboul, özellikle yere basma gücü eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

“Araçta ilerleme kaydetmiş olsak da, yüksek yere basma gücüne ihtiyaç duyulan yerlerde o kadar da hızlı değiliz. Avusturya'da öyleydi, Macaristan ve Barselona'da da aynıydı."

"Daha az yere basma gücünün gerektiği yerlerde daha iyi performans gösteriyoruz."

"Silverstone'daki durum buydu ve umarım Spa ile Monza'da bize yardımcı olur. Neyin eksik olduğunu biliyoruz. Daha fazla yere basma gücüne ihtiyacımız var. Kış döneminde artırdık ama yeterli değil."

"Hızımızı artırmalıyız. McLaren ve hatta AlphaTauri'nin yaptıklarını neden yapamadığımız konusunda bir bahane aramamalıyız."

FIA, Belçika'dan sonra sıralama motor modlarına yasak getirecek.

Bunun hakkındaki görüşü sorulduğunda Abiteboul, "Kuralları uygulayan taraf, her şeyin kurallara uygun olduğundan emin olmak için yeterli veriye sahip olmalı. Takımlardan her biri, bir dereceye kadar böyle bir motor çalışma moduna sahipler. Hepimiz güç kaybedeceğiz, bazıları daha fazla ve bazıları daha az olacak. Bu, Spa'daki ve özellikle de Monza'daki yarışta daha net olacak. Kimin kaybettiğini ve kimin kazandığını orada göreceğiz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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