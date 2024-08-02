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Formula 1 Belçika GP

Renault, diğer motor üreticilerinin ne kadar gerisinde kaldığını açıkladı

Görevinden ayrılan Alpine F1 takım patronu Bruno Famin, Renault'nun rakiplerinin ne kadar gerisinde kaldığını açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Esteban Ocon, Alpine A524

Renault, 2014 yılında hibrit güç ünitelerine geçilmesinden bu yana tempo olarak geride kalıyor ve motorların gelişimi durduğu için bu tarafta bir şey de yapamıyor.

Bu, son yıllarda takımın motor  tarafında önemli bir dezavantajı olduğu anlamına geliyor.

Eski F1 takım patronu Bruno Famin, Beyond The Grid podcast'ine verdiği demeçte, bu farkın boyutu hakkında konuştu.

Famin şöyle dedi: "FIA'nın rakamları, şu anda Renault motorunun rakiplerinden 15 kW daha geride olduğunu söylüyor."

"2014 yılında Formula 1 hibrid güç ünitelerine geçildiğinde Renault geride kaldı."

"Güç ünitemiz şu anda diğerlerinin 10 ila 15 kW gerisinde. Bu da ortalama olarak tur başına 0.2 saniyelik bir kayıp anlamına geliyor."

Renault, kendi güç ünitesini geliştirmeyi bırakmak  ve 2026'dan itibaren müşteri motorlarına geçmek üzere.

Famin, bunun Viry fabrikasındaki motor çalışanları için tatsız bir haber olduğunu belirtti.

"Geçtiğimiz Salı günü Viry'de büyük bir toplantı yaptık ve çalışanlara 2026'da başka bir güç ünitesi projemiz olduğunu bildirdik. Bu onlar için gerçek bir şok oldu."

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Kemal Şengül
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