Renault motor çalışanlarına göre Alpine'in Mercedes motoru kullanması bir 'ihanet'

Alpine Formula 1 takımının talihini iyileştirme çabalarının bir parçası olarak, 2026'dan itibaren Mercedes'in müşteri takımı olmaya hazırlanıyor.

Motor planı ve Viry merkezinin geleceğine ilişkin nihai kararın 30 Eylül'de alınması beklenirken, Renault tarafından Fransız fabrikasındaki F1 personelinin odağının yeni teknoloji geliştirmeye aktarılmasına yönelik bir çalışma başlatıldı.

Viry-Chatillon'daki Alpine çalışanlarının Sosyal ve Ekonomik Konseyi tarafından Motorsport.com'a gönderilen açıklamada, 2026 motorunun halihazırda gösterdiği performansın Renault'nun projeye devam etmesini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada şunları söyleniyor: "Grup yönetimi Viry-Chatillon'daki 2026 programını durdurmayı ve muhtemelen Mercedes'ten bir motor tedarik etmeyi planlıyor."

Totto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Erik Junius

"Bunun nedeni, yıllık 17 milyon dolarlık tedarik karşılığında 120 milyon dolarlık geliştirme maliyetini takas ederek önemli bir doğrudan tasarruf sağlamak."

"Viry-Chatillon tesisi olan bu seçkin varlığı öldürmenin ve F1 Alpine aracına bir Mercedes kalbi aşılayarak efsanesine ve DNA'sına ihanet etmenin gerekçesini anlamıyoruz."

"Formula 1 için Fransız güç ünitelerinin geliştirilmesi ve üretiminin sona erdiğinin açıklanması anlaşılmazdır."

"Alpine ve Renault Grubunun imajlarına zarar vermesini kabul edemeyiz, bu nedenle Sayın De Meo ve yönetim kurulundan bu karardan vazgeçmelerini istiyoruz."

Uzun belgede Sosyal ve Ekonomik Konsey, Viry'nin yeni motorla ilgili bazı 'agresif' geliştirme hedeflerine nasıl ulaştığını özetledi - dinamo testleri sırasında iyi bir potansiyel gösterdiğini söyledi.

"Yüzden fazla yıkıcı konsept üzerinde çalışıldı, bunların yaklaşık üçte biri test tezgahında önemli performans gösterdi ve gelecekteki Alpine motoru AR26'da kullanılmalı."

Pierre Gasly, Alpine A524, leads Esteban Ocon, Alpine A524 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Hedef, ilk Alpine 2026 motorunu 2024 yılının ilk yarısının sonunda, projenin ortaya çıkışından bir buçuk yıl sonra çalıştırmaktı."

"26 Haziran 2024 tarihinde, AR26'nın ilk fabrika versiyonuna verilen isim olan RE26A, Viry-Chatillon'daki 6 numaralı motor tezgahında ilk çalıştırmasını gerçekleştirdi ve böylece hedeflenen son tarih açısından başarılı oldu."

"Bu ilk motorda, daha önce sistem tezgahında doğrulanan performans konseptlerinin neredeyse üçte biri hâlâ mevcut değil ve 2024 sonundan önce kullanıma sunulması planlanıyor. Ancak ilk test sonuçları umut verici." denildi.

Açıklamada test motorunun ilk çalışma saatlerinde 400kW'ı aştığı ve bunun da 2026'daki ilk yarış için belirlenen performans hedefine yakın olduğu belirtildi. Motorun termal verimliliğinin %48 olduğu ve önemli bir dayanıklılık sorunu yaşamadığı belirtildi.

Motorun Alpine'in kullandığı mevcut güç ünitesinden %12 daha kısa olduğu ve bu sayede şasi entegrasyonunun iyileştirilmesi için 'önemli bir alan' sağladığı da açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "RE26A tüm Viry-Chatillon ekipleri tarafından büyük bir başarı olarak görülüyor, ilk yarıştan bir buçuk yıl sonra Alpine F1 takımının hedeflerini yükseltmek için açık bir potansiyele sahip iyi doğmuş bir motor."

Renault mevcut Viry F1 motor personelini hidrojen teknolojisini de içerebilecek yeni projelere kaydırma sözü vermiş olsa da Konsey bunun mantıklı olmadığına inanıyor.

"30 Eylül 2024'te kesin olarak onaylanması gereken saha dönüşüm planı, kaynakların Alpine Racing tarafından yönetilen diğer projelere (Dayanıklılık, Formula E, müşteri rekabeti, bir hiper otomobilin hidrojen yanmalı motoru, vb) aktarılmasından veya mühendisliğin yenilikçi projelerde yeniden sınıflandırılmasından oluşuyor, seri üretim endüstrisi için yararlı olduğu düşünülüyor, ancak bu aşamada tanımlanmadı."

"Bugün otomotiv sektöründeki yenilikler bataryaların kimyası ve sanayileşmesi, "yazılım tanımlı araçlar" ve otonom sürüş üzerine odaklanmaktadır. Viry personelinin becerileri bu konularla ilgili değildir."