Renault motor çalışanları Monza'da protesto yaptı: "F1 olmadan Viry'nin bir amacı yok”

Renault şefi Luca de Meo şu anda markanın Fransa Viry-Chatillon'daki F1 motor programını bırakıp, bunun yerine Mercedes'in müşteri takımı olmayı istiyor.

Onaylanması halinde bu karar, 47 yıldır F1 gridinde yer alan Renault'nun spordan çekileceği anlamına gelecek. Renault, 1979'dan bu yana 178 grand prix zaferi elde ederek F1 tarihinin en başarılı üçüncü motor üreticisi oldu ve 90'lı yıllardan bu yana Williams, Benetton ve Red Bull gibi takımlarla çalıştı.

Temmuz ayı sonunda Renault'nun Viry-Chatillon ve Enstone'daki tesislerinde görev alan çalışanlar, motor departmanının mevcut F1 faaliyetlerinden ayrılarak bir “dönüşüm projesine” ayrılacağı yönünde bilgilendirildi.

O zamandan beri Fransa'daki motor departmanında çalışan 334 kişi, gelecekleri konusunda endişeleniyorlar.

Şirketin Sosyal ve Ekonomi Konseyi'nin bir parçası olan 100 personel, seslerini daha geniş kitleye duyurmak için İtalya Grand Prix'sine giderek Monza tribünlerinde pankart açtı.

Konsey, Renault'nun Viry-Chatillon'daki motor personelinin “büyük çoğunluğunun” eş zamanlı olarak greve gideceğini ve hoşnutsuzluğunu “saygılı ama kararlı bir atmosferde” ifade edeceğini duyurdu.

İlk seansın başlangıcında 50 çalışandan oluşan iki grup da pankartlarını sergilediler. Alpine pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly piste çıkarken onları alkışladı.

Karar için son tarih 30 Eylül ve çalışanlar De Meo'nun fikrini değiştirmesi için çok geç olmamasını umuyor.

Viry'de mühendis olarak görev yapan ve takımın turboşarj departmanını yöneten Clement Gamberoni, Motorsport.com/Autosport'a yaptığı açıklamada, “Bugün buraya gelmemizin amacı sesimizi duyurmak."

“Yeterince duyulmadığımızı ve sesimizi kamuoyuna duyuramadığımızı düşünüyoruz."

“Biz tutkulu insanlarız. F1'de olmaktan ve motorumuzun pist üstündeki bir araçta olmasından gurur duyuyoruz."

"Bizim istediğimiz şey, bir şeye karşı olmak değil. Birlikte olmak istiyoruz. Patronumuzun fikrini değiştirmek için argümanlar getirmek istiyoruz. Eğer 30 Eylül'e kadar bir sonuç çıkmazsa, o zaman biz de çözüm getirmek istiyoruz."

“2026 için motor ve tüm Alpine projesini her şekliyle destekliyoruz. Ancak Viry'nin F1 gibi gerçek bir hedefi olduğunu da düşünüyoruz. F1 olmadan Viry'nin hiçbir amacı yoktur.” dedi.

Pankartlarda yer alan mesajlarda çalışanlar, Renault'yu "tarihini kurtarmaya" çağırdılar.