Bottas'la ilgilenen Renault, Vettel'i sadece "motive olması halinde" düşünecek

Renault, Daniel Ricciardo'nun ayrılığı sonrasında çeşitli seçenekleri değerlendirmeye başladı ve koltuk için öne çıkan iki ana aday Valtteri Bottas ve Fernando Alonso.

L'Equipe'ye konuşan Abiteboul, tek seçeneğin Alonso mu olduğu sorusuna, "Hayır." yanıtını verdi.

Hâlâ maliyeti yüksek olan Sebastian Vettel'i düşünüp düşünmedikleri sorusuna ise , "Ekonomik düşüncelere girmiyorum, ancak önceliğimiz altyapıya yatırım yapmak. Vettel şu anda özgür bir pilot ve eğer yarışmaya devam etmek için güçlü bir motivasyonu varsa, o zaman bizim çıkarlarımıza olabilir." dedi.

Renault için seçeneklerden birisi de Bottas.

Fin pilot sorulduğunda Abiteboul, "O, Hamilton'ı zorlayabilen bir sürücü ve yapacak daha çok şeyi var. Bunu kanıtlamak istiyor." dedi.

Son olarak Esteban Ocon hakkında şöyle dedi: "Ona baskı yapmak istemiyoruz, ama geleceğe de odaklanıyoruz. Bu pozisyonu hak ettiğini göstermek ona bağlı."

"Önümüzdeki sezonlar için birkaç seçeneğimiz var. Akademide gerçekten inandığımız genç sürücülerimiz var. F2'nin bittiği Aralık ayına kadar başka bir şey bilemeyeceğiz."

"Takımın, projeyi iyi bir motivasyonla yönetebilecek deneyimli bir pilota ihtiyacı var. Sürücü piyasasında son sırada kalmak istemiyoruz. Bizimle çalışmaya hazır birini bulmak istiyoruz ."

"Ricciardo bizden bir gecede gitmedi. Daniel doğrudan rakibimiz olan McLaren gidiyor ve bence kazanmak için muazzam bir sabırsızlığı var. Zaman geçtikçe baskıyı hissetti ve yeni bir şey denemek için harekete geçmek istedi."