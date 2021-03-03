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Formula 1 / Son dakika

Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Renault, 2022'de olacak olan motor revizyonunun bir parçası olarak Formula 1 güç ünitesinde, turbo ve kompresörün ayrı olarak bulunduğu Mercedes konseptine geçiş yapmayı değerlendiriyor.

Renault, Mercedes F1 motor konseptine geçmeyi değerlendiriyor

Geçtiğimiz sene Fransız araç üreticisi, koronavirüs pandemisinin ortaya çıkardığı bir sonuç olarak, yeni motorun tanıtımını 2022 sezonuna ertelemeyi tercih etmişti. 

Bu da üreticinin bu sezon için sadece güncellenmiş bir motor kullandığını, ancak gelecek sezon için daha büyük değişiklikler yapılması konusunda ekstra zamanı kullanacağı anlamına geliyor.

Gözden geçirilen fikirlerden bir tanesi ise Mercedes'in F1'de öncülüğünü yaptığı, güç ünitesinde  turbo ve kompresörün ayrı olarak bulunduğu dizayna geçiş yapmak.

Turbo hibrit çağı başladığından itibaren Mercedes bu iki parçayı, içten yanmalı motorun iki tarafına ayırmayı tercih etmişti. Bunlar, V boşluğu içerisinde çalışan bir şaft ile birbiriyle bağlanmış durumdalar.

Bu dizaynın artıları ise daha iyi paketleme fırsatları yaratıyor olması, ki bu da ağırlık dağılımı ve aerodinami için avantajlar yaratıyor.

Japon üretici Honda, 2017'de gittiği yenilemede Mercedes dizaynına geçiş yaparken, Ferrari'nin de 2022'de bu yola girmeyi düşündüğü anlaşılıyor.

An itibariyle Renault'nun da bu fikre göz attığı ortaya çıktı - ve Fernando Alonso'nun çıkan fotoğrafları, Renault'nun Viry'de bulunan motor tesislerinde bulunan dinamometrede bu fikrin denendiği düşüncesini ortaya attı.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, Viry-Châtillon fabrikasında

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, Viry-Châtillon fabrikasında

Fotoğraf: Alpine

Renault F1'in motor şefi Remi Taffin, Çarşamba günü yaptığı açıklamalarda konsept değişikliğinin seçenekler arasında bulunduğunu kabul etti. 

Taffin, "Basit bir cevap vermek gerekirse, evet." dedi.

Motorsport.com'un, bunun olup olmama ihtimalini sorması üzerine Taffin şunları söyledi: "Bu yola girebiliriz... Eminim ki bir takım fotoğraflar gördünüz, bu yüzden size yalan söylemeyeceğim. Bu ihtimali değerlendiriyoruz."

Renault bu sene, Alpine aracında yer alacak olan motorda, pandemi nedeniyle motorlar dondurulmadan önce, 2020 sezonunun ortası için planlanmış olan değişikliklerin yer alacağını söyledi.

Taffin ise konu hakkında, "Normalde geçen senenin sezon ortasında getirmeyi planladığımız değişiklikleri motora getirdik. Bu yüzden bu, kış boyunca yapılan değişikliklerden ziyade, sezon içerisinde yer alan motorun bir gelişimi gibi." dedi. 

 

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Seri Formula 1
Takımlar Alpine
Editör Jonathan Noble

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