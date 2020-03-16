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Formula 1 / Son dakika

Renault, Melbourne giden personeli önlem amaçlı karantinaya aldı

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Renault, Melbourne giden personeli önlem amaçlı karantinaya aldı
Ekleyen:
, Editör
16 Mar 2020 15:49

Renault, bugün Twitter hesabı üzerinden yayınladığı bir mesajla Melbourne'e giden personeli önlem amaçlı olarak karantinaya aldığını doğruladı.

Avustralya'ya seyahat eden Renault F1 Ekibi personeli Pazartesi itibariyle Avrupa'ya döndü ve Coronavirüs pandemisine karşı bir önlem olarak kendilerini tecrit altına aldılar.

Geçen hafta sonu Melbourne'de yapılması planlanan 2020 F1 şampyionasının ilk yarışı, McLaren çalışanlarından birisinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından cuma günü iptal edilmişti.

McLaren'ın Melbourne'de karantina altına alınan 15 üyesi varken, Haas'ın üç çalışanı Coronavirüs şüphesiyle karantina altına aldı. Haas'ın tüm ekibinin Coronavirüs testleri negatif çıktı.

Şimdiye kadar Mercedes, Ferrari, Alfa Romeo, McLaren, Racing Point ve Red Bull, Melbourne'den Avrupa'ya dönen personelin karantina altına alındığını duyurmuştu.

Bunlara Renault da eklendi.

Takımdan yapılan açıklamada, "Nazik dilekleriniz için hepinize teşekkür ederiz. Yarış takımının evine gittiğini, herkesin güvende olduğunu ve kendilerini izole ettiğini doğrulayabiliriz."

"Hem Enstone hem de Viry, ne zaman tekrar yarışabileceğimizi öğrenene kadar önümüzdeki haftaları planlamakla meşguller." denildi.

Küresel virüs salgını şu ana kadar 2020 sezonunun ilk dört yarışının iptaline veya ertelenmesine neden olurken, Hollanda ve İspanya'nın da yapılması beklenmiyor.

Sezonun Mayıs sonundaki Monako veya Haziran başındaki Azerbaycan yarışıyla başlaması bekleniyor.

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Editör Kemal Şengül

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