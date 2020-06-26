Renault: "McLaren'in motor gelişim hakkı, Ricciardo ile açık olmamıza yarıyor"

Ferrari ile anlaşma sağlayan Carlos Sainz'ın McLaren'deki koltuğuna oturacak olan Ricciardo, gelecek seneden itibaren Woking merkezli takım ile yarışacak.

Geçmişte sürücülerin takımlardan ayrıldıklarında, gizli sırları da rakip takıma götürmemesi amacıyla çeşitli görüşmelerden mahrum edildiklerini görmüş olsak da Abiteboul, Renault'nun Ricciardo ile hiç olmadığı kadar yakın olacağını söyledi.

Getirilen yeni jeton sistemi ile beraber takımların, 2021'de değiştirebilecekleri şeyler kısıtlandı ve Abiteboul, McLaren'in 2021 itibariyle motor üreticisini değiştirecek olması ve bu sebeple tüm gelişim haklarını, araçlarının Mercedes motoruna uyum sağlaması için kullanılacak olması ile beraber Renault'dan herhangi bir faydalı bilgi alamayacağına inanıyor.

Renault'nun basın toplantısında konuşan Abiteboul, Ricciardo ile çalışma planları hakkında şunları söyledi: "Esteban [Ocon] ve Daniel'ın kararları arasında herhangi bir öncelikli muamele olmayacak, çünkü takımın hareket tarzı bu şekilde değil."

"Dürüst olalım, bu büyük bir gereklilik de değil, çünkü şu anda bulunduğumuz durumda şampiyona için savaşmıyoruz. Hiç ama hiç mantıklı olmazdı ve Daniel, aracın gelişim sürecine dahil olacak."

"Yapılan plana göre araçlar, gelecek yıl ve bu yıl arasında az çok dondurulacak ve McLaren tüm gelişim haklarını şasi/motor uyumunu sağlamak için harcayacak, bu yüzden herhangi bir performans gelişimi olmayacak. Böylece biz de Daniel ile gayet normal bir şekilde çalışma fırsatını yakalamış olacağız."

"Sadece 2022 için yapılan planlara erişemeyecek. Ancak normalde de buna bakmazdı, çünkü sürücülerin bakış açısından bu tarih çok uzak bir tarih, her ne kadar yere basma gücü üzerinde çalışan takımımızın çoğu 2022'ye odaklanmış olsa da."

Ricciardo, sezonun ilk yarışından önce takımdan ayrılma kararını almanın Renault içerisindeki atmosferi değiştireceğini düşünmediğini söyledi - her ne kadar açıklama yapıldıktan sonra ilk kez insanları gördüğü an 'garip' olabilecek olsa da.

Red Bull günlerinde Renault'ya geçme kararına ithafen Ricciardo şunları söyledi: "Belki de uzun zaman sonra ilk defa takımda bulunan insanları gördüğümde, o kelime gariplik mi olur bilmiyorum, ama bu hissiyatı birkaç sene önce yaşadım."

"Ancak bana göre bu haberlerin çıkmasının üzerinden günler geçti, ve ben de, daha önce görmemiş olmasam da, bazı takım üyelerini gördüm. Bence tamamen iş ile alakalıydı."

"Sanırım hepimiz yarışlara geri dönmek için çok heyecanlıyız. Umarım bolca yarış bizi bekliyor olur ve bu sonu, güçlü bir şekilde bitirme şansımız olur."

"Bu yüzden benim açımdan her şey geride kaldı. An itibariyle asıl düşündüğüm şey bu değil ve gelecek seneye kadar da olmayacak. Hayata devam edeceğiz."

"Simülatörde de birkaç gün geçirdim, bu yüzden birkaç insanı etrafta gördüm ve günün sonunda gözüm morarmadı veya karnıma yumruk yemedim. Bu yüzden bence hepimiz yolumuza devam ediyoruz ve sene sonuna kadar hep birlikte tam gaz devam edeceğiz."