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Formula 1 / Son dakika

Renault, McLaren ile mücadele etmekten utanç duymuyor

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Renault, McLaren ile mücadele etmekten utanç duymuyor
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Çeviren: Cem Özel, Editör
7 Kas 2019 16:00

Renault takım patronu Cyril Abiteboul, takımın bu sene McLaren ile girdiği mücadeleden utanç duymadığını söyledi.

İnişli çıkışlı bir sezon geçiren Renault’nun, sezonun bitimine son iki yarış kala takımlar şampiyonasında dördüncü sıradaki McLaren ile arasındaki farkı kapatması zor gözüküyor.

Sezon öncesinde belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyen takımın patronu Abiteboul, bu sezonun F1’de hiçbir şeyin kolay olmadığının kanıtı olduğunu söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Abiteboul, McLaren’ın bizden daha iyi bir araç, daha iyi bir şasi yaptığı bir gerçek. McLaren’a karşı savaşmaktan utanç duymuyorum. Hâlâ harika bir takımlar ve F1’deki harika bir isim.”

“Bazı şeyleri sevsek de sevmesek de zamanla kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. F1 zorlu ve giderek aracı ve araç ayarlarında yapabileceklerimizi giderek daha iyi anlıyoruz, çünkü araçta gelişim yapmıyoruz, bir süredir gelişimi ilerletmiyoruz.”

“McLaren, sıralama turlarında bizden çok daha hızlı, en az yarım saniye daha hızlılar ancak pazar günleri bir şekilde daha yakınız ve aslında onlardan daha iyiyiz.”

“Amerika’da, Meksika’da durum böyleydi. Start pozisyonu, strateji ve yarış sonunda olanlardan ötürü pek öyle gözükmedi ancak Suzuka’da da durum böyleydi.”

“Yani nereye odaklanmamız gerektiğini biliyoruz. Ancak bununla beraber, aracın asıl hızının ve sınırlarının gözüktüğü yerin sıralamalar olduğunu biliyoruz.”

“Aracımız temelde, zorladığında hoş olmayan bazı özelliklere sahip. Ancak yarışta yönetmeye başladığınızda işler çok daha iyi oluyor.” ifadelerini kullandı.

Daniel Ricciardo da Abiteboul’un cumartesi günlerindeki performansın takıma zarar verdiği ve aracın daha dar bir performans aralığında çalıştığı düşüncelerini kabul etti.

Ricciardo, “Araç üstü görüntüleri izlediğimde, McLaren’ın tur zamanını biraz daha rahat elde edebildiğini görüyorum. Bahsettiğimiz bu performans aralığı onlar için biraz daha geniş ve bu yüzden sıralama turlarında her zaman en iyi performansı çıkartamadığımızı düşünüyorum.”

“Kısaca, bizim için hata yapmak daha kolay. Ancak yarışta hızımız geri geliyor ve tüm yarış boyunca lastikte sınırda olmuyoruz.”

“Bu aralığın, hızla beraber doğal olarak genişlediğini ve bu yüzden yarışta onlara yaklaştığımızı düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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