Renault, Macaristan GP'den sonra da Racing Point'i protesto etti!

Avusturya'daki ikinci yarışın ardından fren kanalları nedeniyle Racing Point takımını protesto eden Renault, ilk protestosunun kabul edilmesine ve olayın incelenecek olmasına rağmen bir kez daha protesto etti.

Protestonun Macaristan GP ile Britanya GP'leri arasındaki boşlukta görüşülmesi planlanıyordu. Renault bir kez daha sportif kuralların 2.1, 3.2 ve 6. bölümünü baz alarak protestosunu yaptı.

Racing Point pilotları Lance Stroll ve Sergio Perez, bugün 4. ve 7. olarak güçlü puanlar topladılar. Renault, her iki pilotu birden protesto etti.

Racing Point, 40 puanla takımlar şampiyonasında McLaren ile 3. sırayı paylaşıyor. Renault ise 28 puan geride yer alıyor.

Renault, Racing Point araçlarının fren kanallarının Mercedes'in 2019 aracında kullandığı tasarıma çok benzediğini ve hatta aynı olduğunu iddia ediyor. Bu parçalar 2020 F1 kurallarına göre her takım tarafından tasarlanmak ve üretilmek zorunda.

Bu açıdan Renault, Racing Point'in Mercedes'e ait bir tasarım kullandığını savunuyor. Racing Point, ilk protestonun ardından Renault'nun protestoyu yetersiz bilgilerle yanlış şekilde yönlendirerek yaptığını savunmuştu.

Renault tarafından yapılan açıklamada, "Renault DP World F1 Takımı olarak hakemlerden Racing Point RP20 aracının yasallığı konusunda açıklama yapmalarını istedik."

"Bu konu hakkında, hakemler bir karara varana kadar daha fazla açıklama yapmayacağız." sözlerine yer verildi.