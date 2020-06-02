Renault: "Kurallar değişmeseydi, F1'de devam etmeye ilgi göstermezdik"

Geçen hafta geçici CEO Clotilde Delbos, şirketin gelecekte Formula 1'de yer almaya devam edeceğini açıkladı ve bunda 2021'de yürürlüğe girecek olan bütçe sınırının etkisi olduğunu belirtti.

COVID-19 krizinden önce bile Renault, motor sporlarındaki geleceği de dahil olmak üzere tüm operasyonlarını gözden geçirme kararı almıştı.

Mevcut Concorde Anlaşmasının sona ermesi ve teorik olarak 2021'den itibaren herhangi bir müşteriye motor sağlamayacak olmaları, Renault'ya F1'den çekilme fırsatı verdi.

Geçen hafta şirket, 2 milyar euroluk bir tasarruf planı kapsamında 15.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Ancak Delbos, yarış programının pazarlama stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam edeceğini doğruladı.

Cyril Abiteboul ise, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Renault'nun F1'e olan bağlılığı hakkında çok fazla spekülasyon yapıldı.

"Bence o kesinlikle dedikoduların önünü kesmek istiyor ve bu da gerekli bir şeydi. Tabii ki de büyük planlar üzerine yapılan bir açıklama var, şirketin önemli bulduğu durumlar var ve sanırım F1’in bütçe tasarrufu için bir fırsat olarak görüldüğü dedikoduları da var."

"Ama aslında bunun sadece bir maliyet olmadığını, aynı zamanda bir yatırım olduğunu ve bu yatırımla ilgili maliyetlerin giderek daha iyi geldiğini ve bunun sadece son düzenlemeler nedeniyle olmadığını belirtti."

“Açıkçası bu, devam eden bir süreçti ve sadece geçen haftanın süreci ya da duyuruları değildi. Süreç temel olarak 2016'da geri döndüğümüzde başladı."

"Ama bir noktada beklentimiz silahlanma yarışını kapsayan bazı finansal düzenlemelerin ve ayrıca motor ile benzeri alanlarda böyle bir şeyin olmasıydı." dedi.

Abiteboul, F1 takım yönetiminin gelecekteki düzenlemeler hakkında üst düzey yöneticilerle sürekli temas halinde olduğunu söylüyor.

“Renault'nun üst yönetimiyle görüşmek adına düzenli bir fırsatlarımız var. Yol otomobilleriyle ilgili işten, tamamen farklı bir dünya olan F1 dünyasında neler olup bittiğini ilişkin sık sık rapor yapıyoruz."

"Dediğim gibi, geçen hafta olanlar tek zamanlı bir şey değildi. F1’in gittiği yön konusunda pek çok kez konuştuk: gerek stratejik perspektif, gerek pazarlama konusunda, ortaya koyduğumuz şov elementinin daha değerli olması ve bunun daha mantıklı bir masrafı olması konusunda - sadece katılım olarak değil, aynı zamanda rekabetçi olmak için elimizde olan masraf da buna dahil."

“Günün sonunda istediğimiz şey bu, rekabetçi olmak istiyoruz ve mevcut düzende, ilk aşamadan ikinci aşamaya geçmenin kesinlikle mümkün olmadığı çok açıktı.

“Mevcut kuralların bir parçası olmaya herhangi bir ilgimiz yoktu. Ancak bütçe sınırı ve teknik düzenlemeler bunu değiştiriyor. ”