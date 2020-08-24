Renault, kopyalama kurallarının netleşmesi için temyize gitmiş

Renault, Steiermark GP, Macaristan GP ve Britanya'da gerçekleştirilen iki yarışın ardından Racing Point takımını fren kanalları nedeniyle protesto etmişti.

70. Yıl Dönümü GP öncesinde soruşturma tamamlandı ve Racing Point'in Mercedes'e ait tasarımı kullandığı, bu nedenle takımın 15 puanının silindiği ve 400.000 Euro para cezası aldığı duyuruldu.

Ancak takımın mevcut tasarımlarla sezon sonuna kadar devam etmesine izin verildi ve bu durum rakiplerin memnun olmamasına neden oldu. Renault ve Ferrari takımları, bu yüzden karara itiraz ettiler.

Normalde Williams ve McLaren takımları da itiraz etmeyi planlıyordu ancak FIA, 2021'de kopyalama ile ilgili sorunları çözeceği yönünde söz verince itirazlarını geri çektiler.

Abiteboul, "Bu sürecin başından beri bizim istediğimiz şey, yasal bir sonuç olmaması, takımlar ve takım patronları arasındaki ilişkiye zarar vermek değil."

"Biz bu duruma alakalı bazı cevaplar almak, sporda yer alan bazı sıkıntıların çözülmesini sağlamak istiyoruz. Biz bunun peşindeyiz. Henüz bu konuyla alakalı açık bir çözüm bulunduğunu düşünmüyoruz."

"Bu sürecin başındayız. Her şey netleştikten sonra bir daha tersine dönülmeyeceği, apaçık sonuç bulduğumuzdan emin olmak istiyoruz."

"Yasal bir anlaşmadan bahsetmiyorum. Genel olarak bir anlaşmadan bahsediyorum. Kuralların bu konuyla alakalı değiştirilmesi sonucu memnuniyet duymak istiyoruz." dedi.

Abiteboul da FIA'nın bu sorunun çözümü konusunda kendilerine söz verdiğini söyledi.

Abiteboul, "Bu konuda bir işaret var ancak bu sorun tam olarak çözülene kadar geri çekilemeyiz. Biz bunun peşindeyiz."

"Biz F1'in bu sürecin sonunda sporun üreticilerden ibaret olduğunu doğrulamasını umuyoruz. Tüm aracı OEM'ler değil, üreticiler tasarlamalı. Tüm aerodinamik konsepti üretici takımlar tasarlamalı. Her bir aracın kendi aerodinamik konsepti olmalı. Biz bunun peşindeyiz."

"Kuralların çok açık olmadığını kabul ediyoruz. Bu yüzden en başından beri bunun için mücadele veriyoruz." dedi.