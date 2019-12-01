Renault, kendileriyle son yarışa çıkan Hulkenberg'i övdü

2017'de Renault fabrika takımına geçiş yapan Hulkenberg, takımın o sene 6., 2018'de ise 4. olmasında büyük paya sahip olmuştu.

Hulkenberg, bu sene de kendisine göre daha büyük maaş alan Daniel Ricciard karşısında güçlü performanslar sergiledi ancak takım gelecek sene için Esteban Ocon ile anlaşınca boşta kaldı. Gelecek sene için bir takım bulamayan Hulkenberg için bugünkü Abu Dhabi GP son yarış olabilir.

Takım patronu Cyril Abiteboul, "Bize sıradaki adımı atmamızda yardımcı olacak deneyimde ve olgunlukta bir sürücüye ihtiyacımız vardı. Bu dönemde ondan daha fazlasını isteyemezdik."

"Takıma çok güçlü katkıları olması sebebiyle kolay bir karar olmadı. O, harika ve her zaman motive olan bir pilottu. Her zaman daha fazlası için zorladı ve bu sayede bizi de dürttü."

"Ona gelecek için şans diliyoruz ve son 3 senedir Renault F1 takımına gösterdiği devasa katkıdan dolayı samimi bir teşekkür ediyoruz." dedi.

Renault'daki dönemi boyunca Hulkenberg'in yarış mühendisi olan Mark Slade, Alman pilotun takımın zihin yapısı olarak devasa adım atmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Slade, "Nico 2017'de takıma katıldığında, bizi yeni bir seviyeye taşıdı. Neredeyse bir gecede, tekrar büyük bir takım gibi hareket etmeye başladık."

"Aracınızda performans gösterebilecek birisi olduğunu bildiğinizde, bu bilinç altında motive olmanızı sağlıyor. O zeki, verimli bir pilot. Çok iyi mizaha sahip olsa da ortalığı dağıtmıyor."

"İyi sonuçlar almaya kararlı ve mühendislik ekibindeki insanlara göre muhtemelen daha esnek. Birlikte harika yarışlarımız oldu ancak tarih kitapları onları hatırlama konusunda adil olmayacak."

"Onunla çalışmak büyük bir keyifti. O, kariyerim boyunca çalıştığım pilotlar içerisinde üst sıralarda yer alıyor."

"O, takımın bir parçası olarak hissetti ve bizim gelişimimizde etkili oldu. Bu harika bir his." dedi.

Hulkenberg'in podyuma çıkmadan en çok yarışan pilot olma rekoruna sahip olmasını önemsemeyen Alan Permane, onun teknik bilgisinin çok iyi olduğunu söyledi.

Permane, "2017'de Silverstone'da aracın kontrol yönüyle alakalı bir şeyler dediğini hatırlıyorum. Virajlara daha fazla hız taşımak istiyordu ve en ihtiyacı olan yerde yere basma gücünün düşmeye başladığını söylüyordu."

"Ona bu konuda yardımcı olacak yeni bir taban geliştirdik ve sonunda Britanya GP'ye onu yetiştirdik."

"Bir süre telsizde bir şey söylemedi ancak sonunda durumu açıkladı. 'Bir şey demedim ancak yüzüme baktığınızda çok gülümsediğimi görüyor olmalısınız.' dedi."

"Bu onu özetliyor. O bir şeyler söylüyorsa, her zaman onu dinlemeye değerdi." dedi.