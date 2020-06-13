Renault kendi yüz maskesini üretti

Renault, koronavirüs sonrası bu alanda adım atan ilk F1 takımı oldu. Bugün itibariyle takımın lisanslı ürünlerinin arasında Renault markalı yüz maskeleri de eklendi.

Renault'dan yapılan açıklamada bu maskelerin Fransa'da yürürlükte olan son güvenlik standartlarını karşılayacak seviyede olduğu ve COVID-19 virüsünün bulaşmasını %90'a kadar engellediğine yer verildi.

Maske satışından elde edilen tüm gelirler, doğrudan yardım kuruluşlarına gönderilecek.

Maskenin fiyatı 4,99 olacak. Beş maske almak isteyenler 24,95 euro'luk paketi veya on maske almak isteyenler ise 49.99 euroluk paketi alabilecek.

Renault'nun bu yılki testlerde veya yarışlarda bu maskeleri kullanması bekleniyor.

Maskeye buradan ulaşabilirsiniz.