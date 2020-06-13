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Formula 1 / Son dakika

Renault kendi yüz maskesini üretti

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Renault kendi yüz maskesini üretti
Ekleyen:
, Editör
13 Haz 2020 10:12

Renault F1 takımı, bugün itibariyle kendi üretimi olan orijinal yüz maskelerini satışa çıkardı.

Renault, koronavirüs sonrası bu alanda adım atan ilk F1 takımı oldu. Bugün itibariyle takımın lisanslı ürünlerinin arasında Renault markalı yüz maskeleri de eklendi.

Renault'dan yapılan açıklamada bu maskelerin Fransa'da yürürlükte olan son güvenlik standartlarını karşılayacak seviyede olduğu ve COVID-19 virüsünün bulaşmasını %90'a kadar engellediğine yer verildi.

Maske satışından elde edilen tüm gelirler, doğrudan yardım kuruluşlarına gönderilecek.

Maskenin fiyatı 4,99 olacak. Beş maske almak isteyenler 24,95 euro'luk paketi veya on maske almak isteyenler ise 49.99 euroluk paketi alabilecek.

Renault'nun bu yılki testlerde veya yarışlarda bu maskeleri kullanması bekleniyor.

Maskeye buradan ulaşabilirsiniz.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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