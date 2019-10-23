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Formula 1 / Japonya GP / Son dakika

Renault, Japonya GP'den diskalifiye edildi!

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Renault, Japonya GP'den diskalifiye edildi!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
23 Eki 2019 19:56

Renault, Racing Point'in Japonya GP sonrasında yaptığı protestosu nedeniyle yapılan incelemede suçlu bulundu. Bunun üzerine Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg, Japonya GP'den diskalifiye edildiler!

Japonya GP sonucu yapılan protesto için dava, bugün Cenevre'de gerçekleşti. Racing Point, Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg’in araçlarını “önceden belirlenmiş bir tur mesafesine bağlı bir fren dengesi ayarı sistemi” yüzünden protesto etti.

FIA, Renault aracında Ricciardo ve Hulkenberg'e fren ayarı konusunda yardımcı olan sistemin teknik açıdan kurallara aykırı olmadığı, ancak pilotun sürüşüne yardımcı olduğu belirlendi.

Bunun sonucunda Ricciardo ve Hulkenberg, Suzuka'daki yedinciliği ve dokuzunculuğu kaybetmiş oldular. Renault'nun perşembe günü ceza kararını temyize götürme hakkına sahip olacak.

FIA'dan yapılan açıklamada, Renault'nun bu konuda kural ihlali yapmış olabileceğinin eski bir Renault çalışanı tarafından belirtildiği söylendi.

Racing Point, Renault'nun kullandığı önceden ayarlanan fren dengesi sisteminin 27.1 yani sürücünün "aracı yalnız başına ve yardımsız" kullanması gerektiği maddesine aykırı olduğunu savunmuştu. Takım ayrıca 11.1.3, 11.1.4 ve 8.6.3 teknik kurallarının da ihlal edilmiş olabileceğini vurguladı. Bu kurallar, pilotlar tarafından yönetilmeyen fren dengesi gibi her türlü sistemin yasak olduğunu belirtiyor.

Renault, fren dengesi ayar sisteminin tüm tur boyunca kullanılmadığı ve sistemin kurallara uygun olduğu konusunda ısrarcı oldu. Takım, sistemin tam olarak nasıl çalıştığına dair tüm detayları paylaştı ancak bu bilgiler özel olduğu için yayınlanmadı.

Japonya GP hakemleriyle telekonferans yöntemiyle yapılan toplantının ardından, Renault'nun gizli sisteminin teknik kurallara uygun olduğu ancak sportif kurallara aykırı bulunduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada;

  1. Renault tarafından kullanılan arka fren kontrol yazılımı, Teknik Kuralların 11.9 maddesine belirtilen kontrol sisteminin içerisinde yer alan bir parça. Öyle olduğu için sistem teknik kuralların 11.1.3 ve 11.1.4 maddelerine uyuyor.
  2. Belirtilen sistem, şikayet edildiği gibi yarış öncesinde ayarlanmıyor.
  3. Renault pilotları, Teknik Kuralların 8.6.3 maddesinde belirtildiği gibi fren dengesini kontrol etmek için direksiyondaki düğmeleri kullanıyorlar. Bu düğmeler FIA'nın Standart elektronik kontrol ünitesine bağlılar.
  4. Yukarıdaki sebeplerden dolayı hakemler, Renault'nun teknik kurallardaki belli açıkları kullanmak için yenilikçi bir çözüm kullandığı sonucuna vardı. Onların sistemi, mevcut kuralları ihlal etmiyor.

sözlerine yer verildi. Ancak, sistem teknik kurallara uygun olsa da, hakemler sistemin pilotlara kurallara uygun olmayan bir şekilde yardımcı olduğunu belirlediler. 

Bu yüzden açıklamanın devamında, "Fren dengesi ayar sistemi, pilota yardımcı olma amacıyla çalışıyor. Pilotun bir tur boyunca yapması gereken ayar sayısını düşürüyor."

"Hakemler, bu sistem ile tamamen pilotun yetenekleri ve refleksleriyle kontrol edilen sistem arasında net fark olduğunu belirlediler. Yani, pilotlara yardımcı olan bir sistem olduğu, bunun Sportif Kurallar'ın 27.1 maddesini ihlal ettiği sonucuna varıldı." denildi.

Bu kararla, sistemi kullanarak avantaj sağladıkları düşünülen Ricciardo ve Hulkenberg Suzuka yarışından diskalifiye edilmiş oldular.

Renault, perşembe günü Meksika yerel saati ile 10:00'a kadar bu kararı temyize götürme hakkına sahip olacak. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Japonya GP
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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