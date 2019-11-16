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Formula 1 / Brezilya GP / Son dakika

Renault: "İyi görünüyoruz"

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Renault: "İyi görünüyoruz"
Ekleyen:
, Şef Editör
16 Kas 2019 13:49

Renault pilotları Nico Hulkenberg ve Daniel Ricciardo, Brezilya'da ilk gün çalışmalarının ardından iyi göründüklerini söylediler.

Sabahki yağmurlu seansta, kariyerindeki ilk ve tek pole pozisyonunu burada alan Hulkenberg daha mutlu olan isim olurken, kuru zeminde Ricciardo daha iyi göründü.

Hulkenberg, "Bugün genel olarak oldukça iyiydi. Cuma günü için oldukça mutluyum. Sabah geçiş lastikleriyle sadece tek bir stint attığımız için kısa geçti. Sınırlı bir sürüştü ancak yine de piste çıkıp yağmurlu koşullarda aracı hissetmek iyiydi."

"Öğleden sonra kırmızı bayraklarla oldukça yoğundu ancak aracımız iyiydi. Ufak tefek denge sorunları yaşadık ancak temelimiz iyi görünüyor. Performansımız iyi." dedi.

Ricciardo, "Güne yağmur lastikleriyle başladık. Bu faydalı bir şeydi çünkü bu araçla yağmurda çok fazla sürüş gerçekleştirmemiştim. Bu açıdan aracı öğrenmek iyiydi."

"Öğleden sonra başta sert lastiklerle soğuk koşullarda zorlandık. Yol tutuş seviyesi pek iyi değildi. Ancak sonrasında yumuşak lastiklere geçince zaman bulmayı başardık. Uzun sürüşlerimiz iyiydi ve performans olarak iyi durumda görünüyoruz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Brezilya GP
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al , Nico Hulkenberg Şimdi al
Takımlar Renault F1 Team
Editör Abdullah Çelik

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