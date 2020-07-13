Renault ikinci radyatör sorunun ardından "acil" çözüm arıyor

Daniel Ricciardo, kaynak sorununun sızıntıya neden olması ve aşırı ısınmayı tetiklemesinin ardından Avusturya GP'de yarış dışı kalmıştı. Bunun üzerine parçalar İngiltere fabrikasına geri gönderildi, incelendi, kontrol edildi ve tekrar Red Bull Ring'e gönderildi.

Ancak Pazar günü Steiermark GP'de Esteban Ocon da aynı sorunu yaşadı ve yarış dışı kaldı. Takım böylelikle ikinci kez değerli puanlar kaybetti.

Renault için temel sorun, arka arkaya yarışların takıma kaynak değişikliği yapması için yeterli vakti vermiyor olması. Bu nedeniyle sahip oldukları şeylerle çalışmaları gerekiyor.

Motorsport.com'a konuşan Renault direktörü Marcin Budkowski, “Son derece sinir bozucu ve son derece hayal kırıklığı yaratıyor."

“Bu, bir tedarikçiden aldığımız bir parça. Ayrıntılara girmek gerekirse radyatördeki bir kaynakla ilgili. Tüm kaynakları inceledik ve herhangi bir sorun bulamadık. Şimdi aynı sorunu tekrar yaşadık."

“Barcelona'daki sezon öncesi testlerinde de aynı radyatörleri kullandık ve hiçbir sorun yaşamadık. Yani pistin bir tür ısıl döngüsü ya da Spielberg'in ünlü kerbleri gibi henüz anlamadığımız bir şeyden kaynaklanıyor ya da fark etmeyi başaramadığımız bir şey var."

“Bu yüzden sınırlamak adına bir sonraki yarışta daha güçlü önlemler alacağız, ancak aynı sorunu iki kez yaşadığımız ve ikisinde de puan alma fırsatını kaybettiğimiz için son derece hayal kırıklığına uğradık."

“Bu yüzden yine çok, çok katı şekilde bakacağız. Tüm radyatörler tekrar kontrol edilecek, Enstone'un kontrol etmesi için geri gönderilecekler.” dedi.

Budkowski, aynı parçaları Macaristan'da kullanmaya devam etmeleri gerektiğini kabul etti.

“Yenilerini yapamayız, bu yüzden mevcut olanlara sınırlama dediğimiz şeyi yapmak zorundayız. Biraz malzeme eklememiz ve kaynağı güçlendirmeye, kırılmaya veya sızıntıya daha az eğilimli hale getirmeye çalışmamız gerekiyor."

“Bu yüzden hoş olmayacak, ama umarım tek yarış için yeterince iyi olacak ve gelecekte daha sağlam olacak."

Renault için olumlu olan, Ocon ve Ricciardo'nun yarış temposu gibi görünüyordu.

Ricciardo, “Bugün herhangi bir soğutma sorunum veya uyarım yoktu. Öyle görünüyor ki geçen haftanın tersiydi, o zaman da Esteban'da hiç sorunu yoktu, bende vardı."

"Bugün sorunlar yaşadı ve bu kez benim yoktu. Bu yüzden bugün soğutma konusunda hiçbir şeyle ilgilenmek zorunda kalmadım. Bugün yaşadığı şey, benimle benzer gibi görünüyor. Yani bu, daha fazla araştırılması gereken bir şey." dedi.