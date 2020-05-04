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Formula 1 / Son dakika

Renault: "Hulkenberg çok olumsuzdu ve tek yıllık anlaşmak istiyordu"

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Renault: "Hulkenberg çok olumsuzdu ve tek yıllık anlaşmak istiyordu"
Ekleyen:
, Editör
4 May 2020 07:02

Renault'dan Alain Prost, Nico Hulkenberg'in olumsuz davranması ve tek yıllık yeni anlaşma istemesinden ötürü kendisiyle yeni anlaşma yapılmadığını söyledi.

Nico Hulkenberg, Formula 1'de dokuz sezon geçirdi ve hızlı olduğuna kanıtlasa bile, zaman zaman istikrarsız bir görüntü çizdi ve pek çok talihsizlik yaşadı.

Sonuç olarak da uzun kariyerine hiç podyuma çıkamadı ve son yıllardaki en büyük başarısı, Porsche ile 2015'te katıldığı Le Mans 24 Saat'i ilk denemesinde kazanmasıydı.

2017'de Racing Point'ten Renault'ya geçen Hulkenberg, bu yılın başında koltuğunu genç yetenek Esteban Ocon'a kaptırdı.

Canal+'a verdiği demeçte Alain Prost, kararın ardındaki sebepleri açıkladı.

Efsane pilot, "Nico bir insan olarak gerçekten harika, ama biraz negatifti... Yine de başarmak istediğimiz şeylere ulaşamadığımız açık."

"Bizden bir yıllık sözleşme istedi ve bu, biraz karmaşıktı. Bu yüzden bir karar vermek zorunda kaldık. Bir yıl daha geleceğe bakamadan devam etmek en iyi fikir değildi. Çünkü 2020'de hem Daniel hem de Nico'nun sözleşmesi sona erecekti."

"Estaban Ocon genç bir Fransız pilot ama öncelik onun Fransız olması değildi. Büyük bir geleceği olan bir pilot ve onunla, sözleşme uzatma opsiyonuyla birlikte iki yıllık anlaşmalar imzalayabiliyorduk."

"Genç bir sürücünün gelişi takıma yeni bir güç getirecek. 2020 yılında bir hazırlık dönemi geçirebilir ve onunla geleceğe biraz daha net bakabiliriz." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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