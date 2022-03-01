Renault Group, Genii'nin Alpine'deki kalan hisselerini satın aldı

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Fransız otomobil üreticisi Renault, 2008 yılının ardından Formula 1 takımındaki hisselerin çoğunluğunu merkezi Lüksemburg'da bulunan Genii Capital yatırım şirketine satmıştı.

Genii daha sonra takımın geri kalan %25'lik hissesini de satın aldı ve takım böylelikle tamamen Gerard Lopez yönetimine geçti.

Ancak Renault, 2015 yılının ardından spora geri dönme kararı aldı. Bunun üzerine o dönem Lotus adını taşıyan Enstone merkezli takımın %90'lık hissesini Genii'den geri aldı. Ayrıca %10'luk hisse ise hâlâ Genii'nin elindeydi.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayan Renault Group, Genii Capital'nin BWT Alpine F1 Team'deki %10'luk hissesini de satın aldığını duyurdu.

Böylelikle Alpine, F1'e geri döndükten yedi yıl sonra takımın tek hissedarı oldu.

Bu, Enstone merkezli ekibin yönetimi, Genii ve Gerard Lopez için bir devrin sonu anlamına geliyor.

Alpine, dostane anlaşmanın bir parçası olarak 2022 FIA Formula 1 sezonunda, Alpine A522 araçlarında Genii markasına ait logolara yer vermeye devam edecek.

Fernando Alonso, Alpine F1 A522 Fotoğraf: Erik Junius