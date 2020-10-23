Lundgaard, Piastri ve Zhou Bahreyn'de teste katılacak

Renault Bahreyn Uluslararası Pistinde 29 Ekim ve 2 Kasım arasında 4 günlük özel bir test gerçekleştirecek ve testleri Renault Spor Akademisi'nin 3 üyesi arasında bölüştürecek.

Test aracı Formula 1’in izin verdiği en son araç olan R.S.18 olacak, ve bu araçla üçlünün gelişimi ilerletilecek.

F2 yarış galibi Lundgaard 29 Ekim günü test sürüşüyle birlikte 3. F1 testini gerçekleştirmiş olacak. Danimarkalı pilot bunun Bahreyn’deki F2 sezon finalinde işine yarayacağı düşüncesinde.

Lundgaard, “Gelecek hafta sonu R.S.18’i deneyeceğim için çok heyecanlıyım. Daha önce bir Formula 1 aracıyla 2 kez teste çıkmıştım, o yüzden bıraktığım yerden devam etmeyi istiyorum.”

“Daha önce hiç Bahreyn’de yarışmadım, dolayısıyla şampiyonanın da son 2 ayağını orada gerçekleştireceğimiz için bu test benim için çok değerli.”

“Testi, pistteki yarışa hazırlanmak ve aracı daha fazla tanımak için kullanacağız. Bir pisti F1 aracıyla öğrenmekten daha güzel bir şey yoktur, o yüzden çok heyecanlı olacak.” dedi.

Lundgaard, sonrasında 2. test günü için aracı Piastri’ye devredecek, bu da Avustralyalı pilotun FIA Formula 3 şampiyonluğu sonrası ilk F1 araç sürüşü olacak.

Piastri, “Gelecek hafta Bahreyn’de R.S.18’i süreceğim için çok heyecanlandığımı söylemek yanlış olmaz. Tabii ki ilk Formula 1 aracı deneyimim olacak, o yüzden tadına varacağım ve hiç unutmayacağım bir an olacak.”

“O gün öğrenecek çok şeyim olacak; aracın gücü, yere basma kuvveti ve frenlemesi benim için bir sınav olacak ama yeni şeylerle kendimi zorlamayı seviyorum.”

“Bu senenin başında FIA Formula 3 sezon öncesi testini yaptığımızda Bahreyn pistinde sürme şansım olmuştu, ama tabi ki daha önce hiç F1 aracıyla turlamadım. O yüzden piste çıkmak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

Testlerin son 2 günü Zhou tarafından gerçekleştirilecek. Kendisi sezon boyunca Renault’nun R.S.18 aracıyla testler gerçekleştirme şansı bulmuştu.

Renault Spor Akademisi direktörü Mia Sharizman, “Bahreyn’deki testler Akademi’nin son 3 yıldır her sene düzenlediği planlı bir programın parçası. Akademi’deki sürücülerin ilerlemesini ve başarılarını gösterebilmemiz için iyi bir fırsat.”

“Christian ve Zhou R.S.18’i daha önce deneyimledi, fakat Oscar FIA Formula 3 şampiyonluğunu kazanmasının bir ödülü olarak ilk defa bir Formula 1 aracını test edecek, aynı zamanda Akademi’deki devamlı ilerlemesinin de bir parçası.” dedi.