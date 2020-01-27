Renault, Fry'ın rolünü ve görevine başlama tarihini açıkladı

Pat Fry kariyeri boyunca Benetton, McLaren, Ferrari ve Manor gibi takımlarda görev alırken, son olarak geçen yıl McLaren'la çalışmıştı.

Kasım ayında yapılan açıklamada Pat Fry'ın Renault'ya katılacağı duyurulmuştu.

Fry, 2019'un sonunda Renault'dan ayrıldığını açıklayan eski şasi teknik direktörü Nick Chester'ın görevini devralacak.

Chester, 19 yıl boyunca Enstone merkezli takım için çalışmış ve geçen yılın sonunda Fransız ekipten ayrılmıştı.

Fry ise 2018'de geçici olarak McLaren'ın teknik ekibine katılmış ve takımın geçen yılki performansında kilit isimlerden birisi olmuştu. Ancak James Key'in gelişiyle görevini bıraktı.

McLaren'dan ayrılmasına rağmen Woking merkezli ekiple olan sözleşmesinden ötürü belli bir süre kenarda beklemesi gerekiyordu.

Birkaç aylık bekleme sürecinin ardından 5 Şubat'ta Renault için çalışmaya başlayacak.

Renault, Fry'ın Paris'te yapacakları 2020 F1 lansman etkinliğinde yer alacağını doğruladı.