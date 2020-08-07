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Formula 1 / Son dakika

Renault, FIA'nın Racing Point kararını temyize götürmeyi değerlendiriyor

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Renault, FIA'nın Racing Point kararını temyize götürmeyi değerlendiriyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ağu 2020 16:09

Renault Formula 1 takımı, Racing Point'in fren kanalı davasında aldığı cezaya itiraz etmeyi gözden geçiriyor.

FIA hakemleri, çarşamba günü -Mercedes, Racing Point ve Renault yetkilileriyle- bir duruşma gerçekleştirdiler ve cuma sabahı yaptıkları açıklamada, Racing Point'in 2020 aracında, 2019 Mercedes W10'un arka fren tasarımını kullanıldığını, bunun da kurallara aykırı olduğunu belirttiler. Kurallar gereği bu yıl fren kanallarının başka bir üreticiden alınması mümkün değil.

Takım, FIA tarafından 15 puan silme ve 400 bin euro para cezasına çarptırıldı. Renault'nun protesto ettiği Macaristan ile Britanya GP içinse sadece kınama cezası verildi.

Kararda, Racing Point'in fren kanalı tasarımını değiştirmesinin beklenmeyeceği ve yılın geri kalanında mevcut parçaları kullanabileceklerine de yer verildi.

Normalde bir karara herhangi bir tarafın edebilmesi için 1.5 saat içinde karar verilmesi gerekiyor. Ancak FIA, davanın karmaşıklığı göz önüne alındığında bir istisnaya gitti ve temyiz niyetinde olan tarafın 24 saat içerisinde kararı edip etmeyeceğine karar vermesi gerektiğini belirtti.

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, kararı temyize götürebileceklerini belirtti.

"Temyize götürüp götürmemeyi gözden geçirdiğimizi doğrulayabilirim. Bunu yapmak için genellikle bir saatimiz var, ancak bu özel durumdaki karmaşıklık göz önüne alındığında, niyetimizi duyurmak için 24 saatimiz ve ardından karara itiraz etmek veya etmemek için 96 saatimiz olacak."

"Tekrar etmek gerekirse, durum karışık ve hem sporun çıkarları hem de yaptırımın tutarlılığını korumalıyız. Biz yaptırıma itiraz edip etmemek konusunda düşünüyoruz, karara değil."

Abiteboul, FIA'nın bulgularından memnun olduklarını da söyledi.

"Bu, aracın bir kısmıyla, yani ön ve arka fren kanalıyla ilgili çok özel ve hedefli bir tartışma."

"Ve bununla bağlantılı olarak, FIA hakemlerinin bu parçalardan bazılarının spor yönetmeliklerine aykırı olduğunu doğrulamasından memnunuz. Bu bir spor yönetmeliği, ancak temelde spor düzenlemelerine yerleştirilen teknik bir konu."

"Dolayısıyla bu sonuçtan memnunuz. Yaptırımla ilgili konunun tartışmaya açık olduğunu ve muhtemelen sonsuza dek tartışılabileceğini düşünüyorum. Açıkça elde edilen avantajın, tüm sezon devam edeceğini akılda tutarak bu konuyu ele alacağız, ki bu çok önemli bir avantaj. "

Abiteboul, FIA'nın gelecekte kopyalama ile ilgili konuyu daha geniş çerçevede ele alacakları için mutlu.

"Bence Racing Point'in, griddeki diğer herkese karşı böyle bir avantaja sahip oldukları bir araca sahip olarak, sistemde bir şok etkisi yarattığını ve bir bozulmaya yol açtığını kabul etmeliyiz."

"Bununla nasıl başa çıkacağımızı görmemiz gerekiyor. Evet, kopyalama F1'in her zaman bir parçası oldu. Ancak teknoloji o kadar çok gelişti ki, artık daha önce yapılması mümkün olmayan şeyleri yapmak mümkün."

"Kural yapısının, daha önce mümkün olmayan bazı şeyleri, yine daha önce mümkün olmayan bir doğruluk düzeyinde yapmanıza izin veren teknolojilerle birlikte gelişmesi gerekiyor."

"Nikolas Tombazis'in bu sabah, hakemlerle paralel olarak, bu konuyu ele alma ve bu konuyu güçlü bir şekilde çözme istekliliğini açıklamasından memnun kaldık. Ancak bu ifadelerin arkasında tam olarak ne olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Bu nedenle gelecekte nasıl davranacağımız konusunda acele etmeyeceğiz. "

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team , Racing Point
Editör Adam Cooper

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