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Formula 1 / Son dakika

Renault, FIA'nın cevabından memnun değil!

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Renault, FIA'nın cevabından memnun değil!
Ekleyen:
, Editör
6 Mar 2020 18:10

Renault takım patronu Cyril Abiteboul, FIA'nın açıklamasından memnun olmadığını ve net bir cevap beklediklerini söyledi.

FIA, geçtiğimiz günlerde Ferrari motoru hakkındaki araştırmasını tamamlaması sonucu yaptığı açıklamaya gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yapmıştı.

FIA, yapmış olduğu açıklamada, "Scuderia Ferrari Güç Ünitesi'nin her zaman kurallara uygun bir şekilde çalışmadığı konusunda ortaya çıkan şüpheler nedeniyle FIA, 2019 sezonu boyunca detaylı incelemeler yaptı. Scuderia Ferrari, bu şüphelere sert bir şekilde karşı çıktı ve güç ünitesinin her zaman kurallara uygun bir şekilde çalıştığını savundu. FIA, tam olarak memnun kalmasa da, olayın karmaşıklığı ve bir ihlalin söz konusu olduğunu kanıtlayabilecek maddi imkansızlık (kanıtlayamama durumu) nedeniyle, olayı ileri bir seviyeye taşımanın da bir sonuç vermeyeceğine karar verdi." demişti.

Ancak bu açıklama Renault patronu Cyril Abiteboul'ü tatmin etmemişe benziyor.

Autocar.com'a konuşan Abiteboul, “Kimsenin bu konuyla ilgili davalık olmak istediğini sanmıyorum. İstediğimiz tek şey, şampiyonanın itibarını korumak. Aynı zamanda hem FIA'nın hem de F1'in bu konuyu arkalarında bırakabilmeleri için bu hikayeye ışık tutmalarını istiyoruz. Ama bunu yapmadan önce bazı güvencelere ihtiyacımız var."

“Bir açıklama yaptık ve FIA ​​yanıt verdi. Bu da güç ünitesi hakkında net olmayan şeyler olduğunu, güç ünitesi hakkında şüpheler olduğunu doğruladı, aksi takdirde teknik direktifler yayınlamazlardı."

"Peki bir sonraki adım ne olacak? Diğer altı takımla görüşeceğiz çünkü bu açıklama, istediğimiz şeylere gerçekten cevap vermiyor. ”

“Açıkçası, geçen cuma yapılan açıklama sürpriz oldu ve bu kararın sebeplerini anlamak istiyoruz. Ayrıca, FIA ve Ferrari arasındaki bu düzenlemeden şikayet etmekle birlikte, kesinlikle bu anlaşmanın iptalini talep etmiyoruz, sadece bu tür koşulların herkes tarafından erişilebilir olup olmadığını anlamak istiyoruz."

"Ayrıca, takım faaliyetlerini kontrol etmek için alınan bazı ek önlemlerden bahsettiğimiz için, her şeye uyduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Kurallar ve bunlara erişim, tüm katılımcılar için aynı olmalı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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