Renault: "FIA dayanıklılık güncellemeleri konusunda daha sıkı olmalı"
Renault, FIA'nın gelecek sezon dayanıklılık güncellemeleri konusunda daha sıkı davranmasını ve takımların gizli performans kazançlarına yönelmesinin engellenmesini bekliyor.
Dört sezon boyunca kullanılacak güç ünitelerinin ikinci sezonuna giren F1, bu sezondan itibaren hangi parçaların değiştirilebileceği konusunda katı sınırlamalar getirdi.
Artık yalnızca performans artışı sağlamayı amaçlayan güncellemelere izin verilmeyecek, ancak ciddi dayanıklılık sorunlarını çözecek güncellemeler serbest.
Bununla birlikte, bu tür ince ayarlar, sorunların çözülmesinin bir sonucu olarak performans artışı da getirebilir.
Renault motor şefi Bruno Famin, şu ana kadar FIA'nın dayanıklılık sorunlarıyla başa çıkma sürecini iyi idare ettiğini düşünüyor, ancak takımların güç ünitelerini daha iyi anlamasının ardından işlerin biraz daha sıkılaşması gerektiğini düşünüyor.
Famin, "Bence geçen yıl hem FIA, hem de diğer üreticiler süreci oldukça iyi yürüttü. En azından herkes diğerlerinin taleplerinin farkındaydı, bu da oldukça iyi bir şey."
"FIA üreticilere oldukça tolerans tanıdı. Bence bu oldukça normaldi çünkü herkes dayanıklılık sorunlarından etkilendi, herkesin belli talepleri oldu."
"FIA'nın gelecek sezon daha sıkı olmasını bekliyorum ama bu konuda bilgim yok." dedi.
Jack Doohan, Alpine A522
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Güç ünitesinde performans ve dayanıklılığı birbirinden ayırmanın zor olduğu bazı unsurlar olduğunu söyleyen Famin, konunun karmaşık olduğunu kabul ediyor.
Famin, "Tamamen gerçek bir dayanıklılık sorunu nedir? Bu cevaplayamadığımız bir soru çünkü her dayanıklılık sorununun arkasında genellikle potansiyel bir performans kazancı var. Sınır her zaman çok net değildir."
"Örneğini bir su pompası sorununuz varsa, bunun saf bir dayanıklılık sorunu olduğu oldukça açıktır: farklı bir su pompasına sahip olmanın kazandıracağı hiçbir şey yoktur."
"Ancak pistonları farklı bir malzemeden üretmeniz gerekiyorsa, ortaya daha güçlü bir şey çıkabilir ve bu daha fazla performans elde etmenizi sağlayabilir. Dolayısıyla sınır pek de açık değil." dedi.
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