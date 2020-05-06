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Formula 1 / Son dakika

Renault, Ferrari motorunun yasallığı konusunda netlik istiyor

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Renault, Ferrari motorunun yasallığı konusunda netlik istiyor
Ekleyen:
, Editör
6 May 2020 16:05

Renault patronu Cyril Abiteboul, her ne kadar şu an ikinci planda bile olsa Ferrari motorunun yasallığıyla ilgili FIA'dan yanıt beklediklerini söyledi.

FIA, bu senenin başında Ferrari'nin 2019 motoruyla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, tarafların özel bir anlaşmaya vardıklarını açıklamış ancak detay vermemişti.

Haftalardır gündemde kalan bu konu hakkında McLaren ve Red Bull'un FIA'dan yanıt beklediği zaten biliniyor.

Şimdi ise Renault benzer bir tavır sergilemeye başladı.

Renault'nun patronu Cyril Abiteboul, karara bir itirazları olmadığını sadece konunun netlik kazanmasını istediklerini söyledi.

”Bu konu, önceki dünyanın (koronavirüs öncesi) bir parçası, ama yine de bir noktada ele alınması gereken bir şey."

“Her şeyin açık olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Alınan karar ve süreç hakkında sorular sormuyoruz, sadece ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Yasallık endişesinin ne olduğunu öğrenmek ve benzer ihlallerden uzak durduğumuzdan emin olmak istiyoruz."

“Çok basit; Ben bir motor üreticiyim, aynı soruların benim motorum hakkında da sorulmadığından emin olmak istiyorum."

"Bence sadece düzenlemelerin açık olması ve kararların tüm katılımcılar için net olması gerekiyor. İstediğimiz şey bu."

"Olanları değiştirmek gibi bir niyetimiz yok. Devam edebilmemiz için netlik istiyoruz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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