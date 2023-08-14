Renault, fabrika takımını yeniden mi satacak?

Renault, Formula 1'deki son şampiyonluğunu 2006 yılında Fernando Alonso ile aldı ve o günden bu yana beklenen başarı bir türlü gelmedi.

Fransız üretici, bir dönem fabrika takımını spordan çekti ve sadece motor üreticisi olarak sporda yer almayı seçti. Sonrasında yeniden fabrika takımıyla spora döndüler fakat bir türlü ön bölüme dönmeyi başaramadılar.

2023 sezonunun ortasında, neredeyse tüm üst düzey yöneticilerini aniden görevden Alan Fransız üretici, bir kez daha krize girmiş durumda.

The Race geçtiğimiz günlerde bu konuda bir yazıyı kaleme aldı. Görünüşe bakılırsa Formula 1'de beklenen başarını bir türlü gelmemesi yönetimin sabrını taşırıyor ve radikal kararlar almaya itiyor.

Şu an kendileriyle ilgili ana sorun, Renault yönetimin fabrika ekibinin çalışma şekli ve elde etmesi gereken sonuçlar konusundaki fikirleriyle, Alpine F1'in mevcut durumda neler yapabileceği arasında önemli bir tutarsızlık olması gibi görünüyor.

Pierre Gasly, Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

Renault, F1 ekibinin Alpine markasını küresel çapta tanıtımı için önemli olduğunu düşünüyor. Yani, F1'de yer almanın ana amacı marka altında üretilen tek model olan Alpine A110'un satışlarını arttırmak gibi görünüyor. Satışlar gerçekten de artıyor, resmi bilgilere göre 2022 yılında yüzde 33'ün üzerinde rekor bir büyüme yaşandı.

Ancak görünüşe bakılırsa bu yeterli değil ve kısa bir süre önceki görevden almaları yakında F1 ekibinin satışı takip ederse, bu durum kimse için sürpriz olmayacak. Eğer Fransız şirket, Formula 1 projesinin pazarlama potansiyelinin tükendiğini hissederse, bu gerçekten yaşanabilir.

Ayrıca F1 takımlarının değerleri şu anda hiç görülmemiş seviyelere çıktı ve Renault, milyarlarca dolar yatırım yapmaya devam etmek yerine, F1 takımını satma vakti geldiğini düşünebilir. Olası bir satış da milyonlarca doların şirkete girmesi demek.

Renault üst yönetimi, F1 ekibini şirket bünyesindeki departmanlardan biri olarak görüyor ve takım çalışmalarına sürekli müdahale ediyor. Bunun pozitif sonuçları olmayacağı için, takımı satmak en doğru çözüm olabilir.

İngiliz yorumcu Mark Hughes, "Şirket yönetiminin müdahalelerinden kaynaklı sorunlar birkaç yıldır devam ediyor ve bunun nedeni, doğrudan dahil olmalarına rağmen elde edilen sonuçlardan memnun olmamaları."

"Bu bir tür kısır döngü ve bu süreçler gerçekten takımın gelişimini engelliyor." dedi.