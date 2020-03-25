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Formula 1 / Son dakika

Renault F1'den ayrılıyor mu?

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Renault F1'den ayrılıyor mu?
Ekleyen:
, Editör
25 Mar 2020 17:39

Formula 1'de tanıtılan 2021 kurallarının bir sene ertelenmesine rağmen McLaren, Mercedes motoruna geçeceğini açıkladı. Böylece Renault, motor müşterisi olmadan yola devam edecek ve Marc Priestley'e göre bu durum dikkat çekici.

Eski McLaren mekanikeri Priestley'e göre McLaren'in motor üreticisini değiştirmekten başka çaresi yoktu ve Priestley, McLaren ve Renault arasındaki durumu şu şekilde açıkladı: "Bu durum aynı evi paylaştığınız arkadaşınızı başka eve geçmek için bırakmanız, ama daha sonrasında kız arkadaşınızın sizinle aynı evde yaşamasına hazır olmadığı için geri dönmeniz durumuna benziyor." 

Kurallar aynı kaldığı için durum hâlâ çok normal değil, çünkü Renault hala motor sağlayan taraf olabilirdi: "McLaren'in başka bir seçeceği olmayabilir. Umarım durum bu değildir, ancak Renault 2020'nin sonunda Formula 1'den ayrılabileceği için McLaren'in 2021 için seçeneği olmamış olabilir."

McLaren için 2021 çok zor bir sene olabilir, çünkü an itibariyle eski şasilerine başka bir dizayna sahip olan bir motor koyacaklar ve yeni bir dizayn ile gelmek zorunda kalacaklar. Bir diğer taraftan Priestley Mercedes ile olan birlikteliğin pek çok pozitif yanının olduğunu belirtiyor. Buna 2022'deki durum da dahil.

Priestley "McLaren, Mercedes motorunu alarak Formula 1'deki en iyi motora sahip olacak ve bu McLaren için çok iyi bir haber, çünkü Mercedes ile bir senedir beraber çalışıyorlar. Bunu sadece tamamen yeni kurallar ile beraber yaparlardı, ancak şu anda kuralların stabil olması sebebiyle üreticileri ile beraber çalışarak bir olanak yaratabilirler." dedi. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar McLaren Şimdi al , Renault F1 Team
Editör Efe Kahya

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