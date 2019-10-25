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Formula 1 / Son dakika

Renault, F1’deki geleceğini değerlendirecek

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Renault, F1’deki geleceğini değerlendirecek
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
25 Eki 2019 19:01

Renault, büyük bir stratejik incelemenin bir parçası olarak Formula 1’deki geleceğini değerlendireceğini açıkladı.

Fransız üretici, geçen sene Renault-Nissan ortaklığının patronu Carlos Ghosn’ın tutuklanmasının yarattığı aksaklıklardan ve gelirlerindeki düşüşten kurtulmak için tüm iş alanlarında inceleme başlatıyor.

Yatırımcılarla cuma günü yapılan bir konferans görüşmesinde CEO Clotilde Delbos, özellikle Renault’nun F1 programını hedeflememesine rağmen, üreticinin yarış aktivitelerinin, başlamak üzere oldukları bir incelemenin odağında olacağını belirtti.

Üreticinin uzun vadeli hedeflerinin anahtarı, 2017’de Ghosn tarafından uygulanan ve artık Renault’nun ihtiyaçlarına uymuyorsa değiştirilebilecek olan “Drive the Future” stratejisini analiz etmek olacak.

Renault’nun Formula 1 ve Alpine markası gibi temel olmayan aktiviteleri durdurmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda Delbos, “Özellikle bu iki aktiviteyi hedeflemiyorum, ancak net şekilde “Drive the Future” planlarının gözden geçirilmesini değerlendiriyoruz.”

“Bu, normal bir süreç gibi. Sadece küçük bir inceleme değil. Piyasanın yeni bağlamlarını, kullanımlardaki değişimleri, hareketliliği vb. konuları ve grubun mevcut durumunu dikkate almak için “Drive the Future” planımızda derin bir inceleme başlatıyoruz.”

“Her şey bir noktada masada olabilir. Bu, stratejimizin ve planımızın derin bir incelemesi.” ifadelerini kullandı.

Ghosn, 2016'da Renault'nun fabrika takımı olarak F1'e geri dönüşünde kilit role sahip olan isimdi ve uzun vadeli bir plan belirlemişti.

Ancak takım beklenenden daha fazla zorluk yaşadı ve geçen yıl dördüncü olurken, bu yıl ilk dörde girmesi oldukça zor görünüyor.

Bununla birlikte 2021'de bütçe sınırı gelecek olmasına rağmen Mercedes, Ferrari ve Red Bull'la yarışabilmeleri için spora yaptığı yatırımları da arttırmak zorunda kalacak.

Diğer tarafta Renault'nun gelirlerinin özellikle dizel motorlardan uzaklaşılmasının da etkisiyle %1,6 düştüğü duyurulmuştu.

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Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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