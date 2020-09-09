Renault F1'de müşteri değil, partner arıyor

Gelecek seneden itibaren Renault, sadece fabrika takımına yani Alpine olacak takıma motor sağlayacak. Renault'nun mevcut müşteri takımı McLaren, gelecek sene Mercedes motoruna geçecek.

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, Renault'nun sadece kendisine odaklanacak olmasından mutlu olduğunu ancak gelecekte partner olarak çalışabilecekleri bir takım olursa, bunu seve seve isteyeceklerini söyledi.

Abiteboul, "Bir müşteri takımından ziyade daha çok partner takım olmalı."

"Müşteri takımı size hiçbir şey kazandırmıyor. Partner takım ise değer kazandırabilir. Sportif ya da ticari açıdan hedeflerinize ulaşmada size bir değer kazandırabilir."

"Finansal işlemlerin kurallarla yönetileceğini biliyoruz. Bu yüzden partnerlik olursa bu, sportif ve teknik açıdan fırsat olabilir." dedi.