Renault F1'de müşteri değil, partner arıyor
Renault, gelecekte başka takımlara motor tedarik etmek istediğini ancak bunu sadece bir tedarikçi olarak değil, partner olmaları halinde yapmaya istekli olduğunu açıkladı.
Gelecek seneden itibaren Renault, sadece fabrika takımına yani Alpine olacak takıma motor sağlayacak. Renault'nun mevcut müşteri takımı McLaren, gelecek sene Mercedes motoruna geçecek.
Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, Renault'nun sadece kendisine odaklanacak olmasından mutlu olduğunu ancak gelecekte partner olarak çalışabilecekleri bir takım olursa, bunu seve seve isteyeceklerini söyledi.
Abiteboul, "Bir müşteri takımından ziyade daha çok partner takım olmalı."
"Müşteri takımı size hiçbir şey kazandırmıyor. Partner takım ise değer kazandırabilir. Sportif ya da ticari açıdan hedeflerinize ulaşmada size bir değer kazandırabilir."
"Finansal işlemlerin kurallarla yönetileceğini biliyoruz. Bu yüzden partnerlik olursa bu, sportif ve teknik açıdan fırsat olabilir." dedi.
Renault, Red Bull ile yeniden birleşmeye karşı soğuk!
Honda'nın F1'deki geleceği henüz kesinleşmiş değil. Japon üreticinin 2021'den sonra F1'de kalmaması halinde Red Bull bir kez daha motor partnerine ihtiyaç duyabilir.
Abiteboul, Red Bull ile yeniden bir araya gelme ihtimaline pek sıcak bakmadı.
Abiteboul, "Red Bull, Honda ile fabrika takımı pozisyonunda. Öncelikle Honda'nın spordaki gelecek stratejisine karar vermesi lazım. Biz daha önce Red Bull ile çalıştık ve bu işe yaramadı." dedi.
Abiteboul, geçen hafta yaptığı açıklamada Red Bull'un tam olarak fabrika takımı olmamasın olumsuzluğunu yaşadığını dile getirmişti.
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Buna açıklık getiren Abiteboul, "Red Bull'un neden sorun yaşadığı soruldu. Benim düşüncelerime göre bunun nedenlerinden birisi, daha fazla entegrasyonu kabul etmemeleriydi."
"Viry ve Enstone arasında gelişme kaydettik. Spora artık uzun vadeli adanmış durumdayız. Artık geleceğimiz garanti altında ve hem müşteri, hem de partnerlik açısından ne yapmak istediğimizi biliyoruz."
"Güçlü bir partnerlik fırsatı çıkarsa, bunu değerlendireceğiz. Ancak bunun Red Bull ile olacağından emin değilim." dedi.
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|Jonathan Noble