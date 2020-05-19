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Formula 1 / Son dakika

Renault, F1 pilot maaşlarının da sınırlı olmasını istiyor

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Renault, F1 pilot maaşlarının da sınırlı olmasını istiyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik
19 May 2020 14:15

Renault Formula 1 Takım Patronu Cyril Abiteboul, koronavirüs sonrasında sporun daha sürdürülebilir olması için pilot maaşlarının da gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyor.

F1 bugünlerde gelecek seneden itibaren uygulanacak bütçe sınırı konusunu değerlendiriyor. Gelecek sene bütçe sınırının pilot maaşları ve takımın üst düzey 3 çalışanı haricinde 145 milyon dolar olması hedefleniyor.

Normalde anlaşılan bütçe sınırı 175 milyon dolardı ve söylediğimiz gibi pilot ve takım patronu maaşları bunlara dahil değildi.

Abiteboul, yaşananların ardından pilot maaşları konusunun da masaya getirildiğini söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Abiteboul, "Bu konu da, tartışmalarda masanın üzerinde yer alıyor ancak bunun yasallığı konusunda ekstra bir karmaşa var. Bu düzenlemenin yasal olmasını sağlamalıyız."

"Bu konuyu daha karmaşık hale getiren şeylerden birisi de bazı anlaşmaların çok uzun süreli olması. Bu açıdan Bay Verstappen'i tebrik ediyoruz."

"Ancak bu sistemde sporun daha sağlıklı ve sürdürülebilir olması için istisnai şeyler yapmamız gerekiyorsa, o zaman bunları yapmalıyız."

"Bu konuda doğru adımlar atılacaksa, daha önceden belirlenen bir birey ya da bir olay - bu konuda Max'in ve Charles'ın anlaşmaları öyle - doğru süreci engellememeli."

"Bütçe sınırının mantıklı olduğunu ve bu sayede pilot maaşlarının da gerçekçi seviyede olabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Ricciardo, 2019'da Renault'ya geçmesiyle gridde en yüksek maaş alan pilotlardan birisi olmuştu.

Buna rağmen Avustralyalı sürücü, 2021 sezonu için Renault'dan ayrılarak McLaren'a geçme kararı aldı.

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Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Luke Smith

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