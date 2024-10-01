Renault, F1 motor projesini sonlandırdığı için personelin tepkisiyle karşılaştı

Renault, 2025 sonunda Formula 1'den ayrılacağını açıkladı.

Marka, Viry-Chatillon tesisinin hem Alpine hem de Renault markalı otomobilleri içeren gelecek teknolojilere odaklanacağını ve tesiste hâlâ bir F1 izleme birimi bulunacağını söyledi.

Renault'nun açıklamasında F1 çalışmalarının durdurulmasına ilişkin çok az bilgi yer alırken, CSE De Meo'nun kararına ilişkin endişelerini dile getirdi ve 'bu kararın Alpine'in spor tarihini kaçırmasına neden olduğunu' iddia etti.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: "Çalışanların ve paydaşların çoğunluğunun sesini temsil eden tüm personel temsilcileri, 2026 yılında F1 motorlarını durdurma kararından üzüntü duymaktadır."

"Bu seçim, gelecekteki satışlar ve markanın prestiji üzerindeki etkiyi değerlendirmek için ciddi bir çalışma yapılmamış olmasına rağmen, F1'i çevreleyen finansal riski azaltmak isteyen grup tarafından onaylanmaktadır."

Viry-Chatillon'dan Alpine protestocuları Fotoğraf tarafından: Anaël Bernier - Horizons Multiples

CSE, Viry-Chatillon fabrikasındaki personele yönelik teklifler konusunda endişeleri olduğunu da sözlerine ekledi.

"Viry tesisinin geçmişi sık sık birbiriyle çelişen kararların alındığını göstermekte ve düzenlemeler ve hissedarın mali durumu bunu daha cazip hale getirdiğinde F1'e geri dönüşe açık kapı bırakmak için gelecek için yüksek nitelikli becerilerin korunmasının önemini ortaya koymaktadır."

CSE açıklamasında ayrıca Viry-Chatillon tesisindeki istihdamın 1 Ocak itibariyle 500'den 334'e düşeceği ve birçok hizmet sağlayıcının sözleşmelerinin feshedileceğinden endişe duyulduğu belirtiliyor.

CSE açıklamasında özetle, "ortaya konan projelerin olgunlaşmamış olması ve yönetime duyulan güvenin kaybolması, kritik becerilerin Viry sahasını terk etmesi gibi büyük bir risk oluşturmaktadır."

Viry-Chatillon'dan Alp protestocular Fotoğraf tarafından: Anaël Bernier - Horizons Multiples

"Son iki ayda yaşanan kargaşaya rağmen Viry ekibi, Alpine'in mahrum kaldığı 2026 motorunun gücünü geliştirmeye devam etti. Alınan bu karar Alpine'in spor tarihini kaçırmasına neden olmaktadır."

"Tüm bu nedenlerle, CSE çalışan temsilcileri oybirliğiyle dönüşüm projesi hakkında olumsuz görüş bildirmiştir."

"Kamu yetkililerini Viry-Chatillon sahasındaki istihdamın sürdürülebilirliğini savunmaya çağırıyoruz."