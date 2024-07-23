Renault, F1 motor fabrikası olarak kullanılan Viry tesisinin geleceğine karar vermek için çalışma başlattı!

Renault, Formula 1 güç ünitesi projesini sona erdirme olasılığının arttığı bir dönemde, Viry-Chatillon motor tesisinin gelecekteki odağına karar vermek için bir değerlendirme çalışması başlattı.

Motorsport.com, Renault üst yönetiminin bugün erken saatlerde hem Fransız fabrikasındaki hem de Alpine F1 takımını çalıştıran Enstone'daki personeli tartışılan fikirler hakkında bilgilendirdiğini öğrendi.

Henüz nihai bir karar alınmamış olmakla birlikte, çalışmanın amacının, F1'e katılımının sona ermesi halinde Viry'nin Renault'nun spor ve otomotiv faaliyetlerinin merkezinde kalmasını sağlayacak bir plan sunmak olduğu öne sürülüyor.

Fransız tesisindeki üst düzey mühendisler ve diğer personelin, Renault organizasyonunu geleceğe taşımak için yeni teknoloji alanlarına yönlendirilmesine yönelik belirgin bir istek var. Bu, hidrojen enerjisi geliştirme ve batarya teknolojisi çalışmalarını içerebilir.

Değişiklikler, şu anda F1 projesi üzerinde çalışan personelin, artık grand prix yarışları için motor üretmese bile şirkette bir geleceğe sahip olmasını sağlayacak.

Birkaç aydır Renault'nun F1 operasyonunun fişini çekmeyi düşündüğüne dair söylentiler olsa da bugünkü gelişme bu fikrin hayata geçirildiğini gösteren ilk resmi adım oldu.

Flavio Briatore, Executive Advisor, Alpine F1 Photo by: Alpine

Grand Prix takımının kaderini değiştirmeye yardımcı olmak üzere göreve getirilen Alpine F1'in yeni danışmanı Flavio Briatore'nin, Renault'ya üst düzey yönetimine kendi motorunu üretmekten vazgeçip müşteri takım olma yönünde tavsiyelerde bulunduğu düşünülüyor.

Daha önce açıklandığı üzere Alpine, 2026'da başlayacak bir sonraki kurallar dönemi için müşteri takım olmak üzere Mercedes ile bir anlaşma yapmak üzere.

Bu ortaklık Aston Martin'in şu anda Mercedes'le olan ortaklığına benzeyecek ve Alpine, Alman üreticinin süspansiyon ve vites kutusunu da alacak.

Kaynaklar, hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılabilirse ve koşullar uygun olursa, ortaklığın bazı unsurlarının 2025'te başlayabileceğini belirtiyor.

Renault'nun F1 motorları üretimine resmen son vermesi tarihi bir an olacak zira Fransız otomobil üreticisi 1977'den bu yana neredeyse kesintisiz olarak bir şekilde -ya üretici ya da müşteri tedarikçisi olarak- yer aldı.

Renault, Viry-Chatillon durumu hakkında yorum yapmayı reddetti ve son birkaç ay içinde gelecekte ne yapacağı konusunda spekülasyonlara girmemeye özen gösterdi.

Takım patronu Bruno Famin, İspanya Grand Prix'sinde, "Söylentileri yorumlamıyoruz. Viry'de bu projede çalışan herkese büyük saygı borçluyuz ve söylentileri yorumlamak en kötü şey olurdu." dedi.