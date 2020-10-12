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Formula 1 / Son dakika

Renault: "F1'de hidrojen gibi çözümleri değerlendirmemiz lazım"

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Renault: "F1'de hidrojen gibi çözümleri değerlendirmemiz lazım"
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Çeviren: Abdullah Çelik

Renault F1 takım patronu Cyril Abiteboul, Formula 1'in gelecek nesil motorlar için bir beyin takımı oluşturması ve hatta hidrojenli motor gibi seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Honda'nın 2021 sonunda F1'den ayrılacağını açıklamasından bu yana motor konusu gündemden düşmüyor.

Normalde yeni motorlar 2026'da spora girecek. Bir sonraki motor kurallarının yine hibrit olması, teknik açıdan daha az gelişmiş, daha ucuz olması planlanıyordu.

Abiteboul, bu konuda tarafların hepsinin bir araya gelerek kuralları daha erken bir döneme çekmeyi ve hatta tamamen farklı bir rotada ilerleme gibi farklı düşünceleri değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Abiteboul, koronavirüs dönemindeki gibi tüm takımların işbirliği konusunda açık olmaları halinde, güzel şeyler başarılabileceğini söyledi.

Tamamen elektrikli bir motor olması pek mümkün görünmüyor ancak Abiteboul, hidrojenin tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyor.

 

Abiteboul, "En önemlisi, gelecek jenerasyonda doğru teknolojinin ne olduğunu bulmamız."

"Birçok teknoloji ortaya çıkıyor. Otomobil dünyası bu konuda şüphelerle dolu. Birkaç sene önce hidrojen hiç konuşulmuyordu. Şimdi ise o ortaya çıktı. Formula 1 için yeterli ya da uygun olacak mı? Kim bilir? Bilmiyorum."

"Ancak biraz duraklayıp doğru kararları almak önemli. Bununla birlikte belki de tüm üreticilerden insanların yer aldığı bir grup oluşturup, COVID için solunum sistemlerinde çalıştığımız gibi birlikte çalışabiliriz."

"Takımlar arasında, o dönemdeki işbirliğini görmek harikaydı. Bunu gelişmiş araştırmalar, yeni nesil güç ünitelerinin gösteri, harcamalar, rekabet ve pazarlama açısından uygun olmasını sağlamak için kullanabiliriz. Bunu çok geç kalmadan yapmalıyız." dedi.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff ise F1'in yeni motor kurallarını 2026'ya kadar ertelemesinin doğu karar olduğunu, ancak harcamaları azaltmak için erken adım atılmasının gerektiğini söyledi.

Wolff, "Bütçe sınırı ya da bir şekilde motoru dondurma kuralının daha erken yapılması gerekiyor. Tabii ki bunu yaparken tüm motorların eşit olmasına dikkat etmeliyiz. Performans açısından büyük farklılıklar varken motorların dondurulmasını istemeyiz."

"Ancak ilerlemek için, masanın başında oturmalı ve gerçek dünya için doğru teknolojinin ne olduğunu tartışmalıyız. Daha az para harcamak için teknolojiyi nasıl basitleştirebiliriz ve ardından 2026'dan itibaren herkesin ilgisini çekecek yeni format nasıl olmalı bunu bulmalıyız." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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