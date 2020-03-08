Renault, Eurodatacar'ın anlaşmasını uzattı

Araç hırsızlığını önleme konusunda çeşitli sistemler geliştiren Eurodatacar, bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alıyor.

2016 yılında Renault fabrika takımının spora dönmesiyle Fransız üreticinin sponsorluğunu yapmaya başlayan Eurodatacar'ın anlaşması 2019'un ardından sona eriyordu.

Taraflar Avustralya GP öncesi yeni bir anlaşma daha da imzaladılar.

Anlaşmanın önceki yıllarda olduğu gibi yine iki yıllık olduğu açıklandı. Taraflar 2017 sonunda iki yıllık anlaşma daha imzalamıştı.

Renault'nun sponsorluk departmanının başında yer alan Antoine Magnan, "Eurodacar, en başından beri Formula 1 takımının tarihinde açtığımız bu yeni sayfanın sadık bir bir ortağı oldu. İşbirliğimizin iki yıl daha devam edecek olmasından memnunuz."

"Eurodatacar'ın desteğiyle, son dört yılda büyük adımlar attık ve gelecekte daha da iyi sonuçlar almayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.