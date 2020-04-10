Renault, Enstone personelinin büyük çoğunluğunu ücretsiz izne çıkardı

Tüm F1 takımları yarış olmadığı için finansal anlamda problemlerle boğuşuyorlar ve şimdiye kadar bazı takımlar, hükümet destek programlarından yararlanabilmek adına çoktan harekete geçtiler.

Renault, cuma günü yaptığı açıklamada, kendilerinin de bu yardım için başvuruda bulunduğunu açıkladı ve Enstone'deki personelinin çoğunun ücretsiz izne çıkarıldığını duyurdu.

Hükümet desteğinin aylık 2500 pound ile sınırlı olmasına rağmen Renault, her zamanki maaşlarının %80'ini kazandıklarından emin olmak için tüm personelin maaşlarını destekleyecek.

Fransız otomobil üreticisi tarafından yayınlanan açıklamada, "Renault Sport Racing, İngiliz hükümeti tarafından hazırlanan programa başvurma kararı aldı."

"1 Nisan itibariyle, Enstone personelinin büyük çoğunluğu 31 Mayıs'a kadar ücretsiz izne çıkarıldı. Bu, durumun gelişimine bağlı olarak gözden geçirilecek."

"Ayrıca, tüm ekip üyeleri için gerçek maaşlarının en az %80'ini garanti etmek adına hükümet tarafından tahsis edilen miktarın desteklenmesi kabul edildi."

"Yönetim de dahil olmak üzere aktif çalışanların maaşları aynı oranlarda azalacak." denildi.

Viry-Chatillon'daki motor merkezi için Renault, 12 haftalık bir süre için yarı zamanlı bir program yürütmeyi kabul etti.

Renault'nun açıklamasında, "Bu süre azaltılabilir veya durumun gelişimine bağlı olarak uzatılabilir." denildi.

Renault F1 takım başkanı Cyril Abiteboul, ekibin krizi en iyi şekilde atlatmak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi.

"Karşı karşıya olduğumuz zor insani ve sosyal koşullar ile Fransa, İngiltere ve Grand Prix'ye ev sahipliği yapan ülkelerdeki ciddi kısıtlamalar, pandeminin sporumuz üzerindeki etkisini değerlendirmemize izin vermiyor."

"Son dört yıldır inşa ettiğimiz ekibi koruyarak, belirsizlik ve durgunluk döneminden mümkün olduğunca acı çekmeden kurtulmak için elimizdeki tüm araçları kullanmalıyız. ”

Formula 1 takım patronları arasında Cuma günü yapılması planlanan finansal toplantı gelecek haftaya ertelendi.